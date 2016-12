18 Janvier 2017

C'est dans le dernier live stream autour du prochain titre deque de nombreuses informations sont apparues :- Les évènements Online apparaîtront directement pendant le jeu, ils seront disponibles via la map du jeu-Le mode «Photo Review» vous permet d'évaluer les photos prises par d'autres joueurs. D'autres joueurs pourrons également évaluer vos photos. Grâce à ces évaluations, vous pourrez gagner des "Dusty Tokens". et quand vous dépassez une certain nombre de Dusty Tokens, vous obtenez une récompense- "La Chasse au Trésor", il y a un grand nombre de trésors cachés dans la carte. Les joueurs qui trouvent des trésors peuvent prendre une photo de la région et la partager aux autres joueurs.-"Challenge Mission" ce sont des missions que vous pourrez jouer contre les Ghosts de vos amis.- "Les Mines", ce sont des dongons, le but sera simplement de clear la zone, plus il y a de joueurs qui participent a l'évènement simultanément, plus le nombre d'ennemies augmente, plus vous détruisez de minéraux, et plus le nombre d’ennemies augmente encore.-Dans ces mêmes Mines, les ennemies pourront lâcher des Talismans, Kat pourra les équiper pour augmenter ses stats ou en obtenir de nouvelles, les Talismans peuvent aussi être obtenus via la destruction de Minerais-Toujours dans les Mines, si vous mourrez au combat, vous perdrez la moitié de l'équipement que vous avez récupéré dans cet événement, les autres joueurs pourrons le récupérer. Vous pouvez aussi prendre l'équipement des Ghosts des autres joueurs morts au combat.est prévu pour leen France en exclusivité sur