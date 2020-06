En analysant le trailer j'ai remarqué une chose qui m'est cher et qui a son importance dans la série selon moi.Je vais surement donner l'impression à certains d'en faire trop mais rentrons dans l'explication.Une feature qui a disparu de la saga après(2004), fait son retour dansC'est un élément tout bête mais qui ajoute énormément d'attachement et de vie aux armes.Depuis l'épisode Opération Destruction en 2007 sur PS3, les armes apparaissaient bêtement dans la main.C'était la même chose dans l'épisode de 2016, ils avaient juste ajouté une lumière bleue à l'apparition des armes, donnant une impression qu'elle étaient moins crédible et moins physiquement présentes dans les mains de Ratchet.Je peux assurer aux joueurs qui ont découvert la série avec l'épisode PS4 (et qui l'ont apprécier) que Rift Apart sera bien plus d'un cran au dessus. Que ce soit pour le gameplay, la variété d'armes, du plaisir manette en main, de l'ambition globale, de l'histoire, du sound design, de particules et physiques, etc...La qualité de la musique est le vrai point d'interrogation pour moi pour l'instant. Nous n'avons quasiment pas eu l'occasion d'apprécier la musique donc attendons d'en voir d'avantage. Bergeaud ne reviendra pas en tous cas, j'espère de tous cœur revoir Michael Bross à la composition !