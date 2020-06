Q : Parlez-moi du design de la PS5 et du look que vous avez montré aujourd'hui.



Ryan : Pour nous, cette soirée était importante parce que nous voulions démontrer que ce que nous faisons avec la PS5 représente vraiment un bond en avant par rapport à la génération actuelle. Et l'intention était de faire en sorte que les jeux le fassent pour nous...



J'utilise l'expression dans le préambule du spectacle, ces jeux sont transformationnels dans leur aspect et leur sensation. Et la beauté pure, l'échelle, qui était apparente dans le spectacle.



Je suis là depuis longtemps. J'ai fait tous ces lancements de PlayStation. Je n'ai jamais eu le plaisir de me trouver dans une situation où nous avions autant de logiciels d'une telle qualité à ce stade avant le lancement. Nous avons montré plus de deux douzaines de jeux ce soir. Plus de la moitié seront exclusifs à la PlayStation lors de leur lancement et, vous savez, neuf de nos studios mondiaux. Je veux vraiment faire passer le message que nous ne faisons que commencer ici.



Q : La version avec lecteur BR offrira évidemment aussi une rétrocompatibilité avec ces anciens disques.



Nous avons dit que la PS5 a été conçue pour jouer aux jeux PS4. Nous sommes en train de faire le nécessaire pour que les éditeurs et les développeurs testent cette bibliothèque assez exhaustive de plus de 4 000 jeux. Nous sommes satisfaits des progrès réalisés.



Q : Quelle est la différence entre la PS5 entièrement numérique et la PS5 standard ? Il y a bien sûr un lecteur BR, mais vous concentrez vous sur plus de stockage ?



Comme vous l'avez vu, il y a une petite différence dans le facteur de forme des deux consoles. Je suis sûr que vous avez également observé que l'esthétique de base du design est cohérente entre elles. Il y a donc cela et le fait que l'édition numérique n'a pas de lecteur BR. C'est tout. À part cela, ce sont des produits identiques.



Nous reconnaissons simplement ici qu'avec le temps, notre communauté s'oriente de plus en plus vers le numérique. Au cours du premier trimestre de cette année, deux tiers des nouveaux jeux achetés ont été téléchargés sous forme numérique. Les gens le préfèrent de plus en plus, comme c'est le cas pour leur musique et leur vidéo, et nous voulons le reconnaître.

Interview de Jim Ryan dans CNET: