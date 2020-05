…mais le site américain The Wrap révèle pas mal d'infos sur la director's cut du premier volé… euh volet :• Il n'y aura pas de reshoot malgré le fait que tous les acteurs aient donné leur accord pour refaire quelques scènes de dialogues (pas compliqué à faire). Donc Snyder ne se servira que des rush à dispo.• Et apparemment ça suffira à faire un film totalement différent que celui que tout le monde a vu en salle• Le budget qui lui est accordé pour le remontage est de 30 millions de dollars… Quand-même.• Darkseid confirmé.• Cette nouvelle version ne serait pas à considérer comme un nouveau départ, mais plutôt comme une manière de conclure "en beauté" ce qui a été fait par la Warner depuis le retrait des Nolan. D'où le titre.Franchement, j'ai de gros doutes de la capacité de Snyder à réaliser un 180, mais je reste curieux de voir ce qu'il va faire. Puis avec 30 millions sérieux, il pourrait refaire tout le film en image de synthèse sérieux.

Who likes this ?

posted the 05/25/2020 at 10:01 AM by poliof