FromSoftware est célèbre pour, mais pas seulement, avoir créé des jeux difficiles/exigeants - notamment Dark Souls, Bloodborne et dernièrement Sekiro : Shadows Die Twice -, mais le studio refuse d'ajouter des niveaux de difficulté.



Le président de la société, Hidetaka Miyazaki, a expliqué, dans une interview avec GameSpot, pourquoi les jeux de FromSoftware n'ont qu'un seul niveau de difficulté :

« Nous ne voulons pas inclure une sélection de difficulté car nous voulons faire en sorte que tout le monde soit au même niveau. Nous voulons donc que chacun... aborde ce défi, premièrement, et le relève d'une manière qui lui convienne en tant que joueur.



Nous voulons que tout le monde ressente ce sentiment d'accomplissement. Nous voulons que tous les joueurs se sentent heureux et rejoignent une seule et même communauté. Nous pensons qu'avec différentes difficultés, cela va segmenter et fragmenter la base d'utilisateurs. Les gens vivront des expériences différentes en fonction de ce niveau de difficulté. C'est quelque chose que nous prenons à cœur lorsque nous créons des jeux. C'est le cas pour les précédents titres et pour Sekiro. »