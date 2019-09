RetroBat v1.0.11

- Ajout du core BSNES HD Libretro par defaut pour la Super NES. jouez en mode 7 en HD !

- Ajout des cores CAVE et Neo-Geo CD.

- Possibilité de jouer une vidéo d'introduction au démarrage d'EmulationStation

- Lancement du Setup retrobat directement depuis le menu Config de EmulationStation.

- Choix des cores Libretro pour Dreamcast, PSP, GameCube, Wii et Jeux MS-DOS au lieu des émulateurs standalone en ajoutant"-lr" au nom de leurs dossier de roms.

- Corrections de quelques problèmes de mauvaise correspondance de noms.

Le mode 7 en HD avec BSNES

La dernière version de RetroBat est sortie !Mon dernier article présente le projet, mais pour ceux qui découvrent, RetroBat est une solution rapide pour configurer l'interface EmulationStation et les émulateurs comme RetroArch.Il fonctionne sous Windows, avec comme modèle les distributions telles que RetroPie ou Batocera, mais avec bien plus de systèmes compatibles et pas de prises de tête comme sous Linux pour les pilotes graphiques par exemple.Si vous chercher une solution d'émulation retrogaming sous Windows, simple, rapide et gratuite, RetroBat est faite pour vous !Retrouvez l'actu de RetroBat sur www.retrobat.ovhEmulationStation pour Windows avec le thème Nextfull réalisé par AlekFull, KOT Prod. et Lorenzolamas alias Nspy de Gamekyo :