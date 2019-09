Discussion / Actualité

MERCI !

Ce sera des Retroportages !

Pour une fois, Retro Gamekyo a réussi à maintenir une jolie activité pendant l'été. Alors que d'habitude, j'arrive à publier un retro test une fois tous les trois mois pour mieux repartir à partir de la rentrée, cette année, ce fut une avalanche de test qui furent fait !Et comme d'habitude, du soir ou du matin, pendant les vacances ou pas, vous étiez au rendez-vous,Pour les prochaines fois, on va introduire un nouveau genre d'article sur Retro Gamekyo qui se concentrera un peu plus sur l'aspect historique des jeux en question, et un peu moins sur l'aspect test et critique. Pour la simple et bonne raison que les dits jeux ne sont plus critiquables, d'aucun façon. Trop anciens, trop obsolètes, il est évident qu'en comparaison de jeux retro situés entre l'ère Super Nintendo et Playstation 2, certains jeux trop vieux paraîtraient carrément primitifs, archaïques, voire même grossiers et désuets dans le sens très péjoratif des termes.Mais le but de Retro Gamekyo n'est pas de rabaisser les vieux jeux, ou de les réduire à leurs graphismes préhistoriques, au contraire. On ne veut pas être cruel ou trollesque envers les vieux jeux.En revanche, il est toujours intéressant de s'intéresser à l'impact des vieux jeux, ce qu'ils ont fait, comment ils nous ont fait, et comment on les a fait également. L'histoire du jeu vidéo regorge d'anecdotes, de belles histoires, de retournements incroyables de situations, de traîtrises (oui oui) et de drames, mais aussi de success story époustouflantes et d'espoirs !Ainsi, avec ce genre d'article sans note et sans critique véritable, on va se permettre d'explorer l'histoire du jeu vidéo à travers le prisme de quelques jeux précisément sélectionnés, représentatifs d'une époque (déjà lointaine), d'un genre (souvent encore vivace aujourd'hui) ou d'une entreprise (parfois disparue, malheureusement).Bref, à très bientôt pour la suite !