Playstation









Street Fighter EX Plus Alpha Prime Ultra Hyper Deluxe Easy Mode



Edition











Chun-Li est cent fois plus mignonne que Hokuto. Guile a cent fois plus de gueule que Doctrine Dark. Balrog est cent fois plus badass que Cracker Jack. Bref. Hormis Pullum que j'aime beaucoup, le seul qui pourrait trouver grâce à mes yeux serait Garuda. Et encore, même lui n'est au final qu'une resucée de Bishamon de Darkstalkers, un autre combattant super cool de chez Capcom. Là est le gros soucis de ce Street Fighter EX, en s'affiliant clairement et directement à la grande saga de bourre-pif de Capcom, il ne peut échapper aux comparaisons et aux rapprochements. Mais malheureusement, c'est loin d'être à l'avantage du jeu d'Arika. Le casting manque clairement de classe et d'universalité (ici ce n'est pas péjoratif ou synonyme de banalité), les graphismes au sommet de la 2D en 1991 (pour Street Fighter II) et en 1995 (pour Street Fighter Alpha) ne sont ici que moyen face à la concurrence 3D. Reste tout de même le gameplay qui, s'il a globalement un rythme moindre que les Street Fighter 2D ne manque pas de quelques notions de techniques très intéressantes. Le socle de la baston à la Street Fighter avec quart de cercle et jauge de Super s'adapte bien à la 3D même si cette fameuse 3D n'est pas intégrale.



En revanche, on ne peut nier la générosité du jeu et sa galerie de nombreux personnages (23 jouables sur cette version EX + α, dont Dhalsim et Sakura qui ont été ajoutés par la version Arcade), et ses modes de jeux. Le Mode Expert réclame d'exécuter des manipulations de plus en plus complexes avec chacun des personnages histoire de se lancer des challenges de maniabilité bien corsés. Le Mode Barrel Bonus qui se débloque après avoir fini le mode précédent demande de détruire un maximum de tonneaux en exécutant - pour arriver plus vite à ses fins - les combinaisons de coups les plus difficiles, une pure affaire de scoring en somme. Enfin et pour finir, le mode Survie, commun à bon nombre de jeu de baston de l'époque et les petites cinématiques (moches) propres à chaque personnages peuvent offrir une motivation nécessaire (quoique maigre) pour se forcer à jouer tous les combattant du roster le temps de quelques matchs.



Avec le recul, n'aurait-il pas été plus malin pour Arika de faire sa tambouille personnelle sans essayer de raccrocher à la locomotive Street Fighter ? Car soyons franc, bons nombres des joueurs de Street Fighter EX privilégiaient l'usage des combattants de Street Fighter et seulement de quelques protagonistes inédits. Mais si Ryu et ses potes n'avaient pas été là, peut-être que Street Fighter EX (appelé dés lors Fighter Layer, oh, bah ça tombe bien, c'est le prochain jeu d'Arika en 1998 ! ) aurait plus facilement trouvé sa voie et aurait gagné en légitimité. Bref, un jeu non exempt de défaut, loin de là, mais qui a un fond de gameplay qui mérite le détour et qui aura singulièrement fait clivage surtout au sein des fans de Street Fighter. Pour les néophytes ou ceux qui en ont tout simplement rien à foutre de Street Fighter, ce Street Fighter EX a des chances de plaire.







À l'aube d'une nouvelle génération de console si particulière qu'est celle des 32-bits, le jeu de combat traditionnel en 2D a du soucis à se faire. De nouveaux challengers ambitieux, mû par une technologie révolutionnaire viennent piétiner les plates-bandes de Capcom. Namco se rut dans la mêlée avec ses polygones en 3D et son casting de personnages attachants et haut en couleur dans Tekken ; avant de remettre les couverts dans un univers plus médiéval dans le jeu de combat ultra dynamique Soul Blade. SEGA continue son petit bonhomme de chemin avec le précurseur Virtua Fighter, en 1993 déjà très impressionnant. Midway a un peu plus de difficulté à négocier le passage de la 16 à la 32-bits mais leur objectif affiché est bel et bien de dompter la 3D pour leur futur Mortal Kombat 4 également. D'autres soupirants au titre de roi de la castagne 3D font leur apparition comme l'excellent Bloody Roar du studio Raizing et édité par Hudson. Même le rival historique de Capcom, SNK, s'y met en transposant son Fatal Fury en 3D avec l'opus Wild Ambition en 1998. Capcom fait dés lors office de vieux grincheux qui refuse le modernisme et continue de d'affubler son Street Fighter d'une 2D, certes magnifique avec la série des Alpha, mais qui perd nettement du terrain auprès du grand public bien plus avide de sensation 3D. Les bougres persistent et signent en développant de nouvelles séries de jeux de combat à la même époque, toujours en 2D tels que le génial Darkstalker ou le non moins grandiose Marvel vs Capcom. Mais Capcom se fait une raison, il va bien falloir un jour ou l'autre tenter le jeu de la 3D pour éviter de se voir définitivement larguer par des concurrents plus aventureux. Pas moins de trois branches de la série Street Fighter seront alors mis en chantier à partir de 1995. Alpha, qui conte la jeunesse de Ryu et de ses potes ; III, la véritable suite du second opus qui fait suivre le combat contre l'infâme Bison bien des années plus tard (Ken est devenu un maître en art-martiaux avec un élève sous son aile par exemple) et enfin EX, celle qui expérimentera la 3D.Street Fighter EX naquit du souhait d'expérimenter de la part de Capcom. Conscient que la 3D serait incontournable dans un avenir plus ou moins proche et que Street Fighter n'y échapperait probablement pas, la firme choisi de faire appel à Akira Nishitani. Ce dernier, ancien designer sur le célèbre Street Fighter II et après avoir travaillé sur X-Men : Children of the Atom était parti fondé son propre studio nommé Arika. Avant de partir, il avait néanmoins conclu un drôle d'accord avec Yoshiki Okamoto, le producteur de Street Fighter II et depuis devenu directeur des opérations chez Capcom : la possibilité de réutiliser les personnages de Street Fighter dans un autre jeu produit par son studio. Chose assez étrange et houleuse que ce contrat dont on ne connait encore aujourd'hui pas tout à fait les termes. Imaginez, c'est comme si en 2019 Disney cédaient les droits de ses personnages pour les utiliser dans d'autres films. On y verrait Dark Vador accompagné de Captain America et de Mickey dans un film hybride produit par Luc Besson. Impensable, et pourtant ça été fait ! En vérité, cela tombait bien pour Okamoto car Akira Nishitani était un assoiffé d'originalité et d’expérimentation en plus d'être un game designer talentueux. Un projet qui se voulait aussi innovant que risqué avec Street Fighter ne pouvait être correctement géré que par lui. Lui-même a beaucoup apprit de son compère sur Street Fighter II, l'excentrique Akira « Akiman » Yasuda, responsables de la galerie de protagonistes haut en couleur composée de Zangief, Blanka et autres E.Honda, des personnage funs, bigarrés et immédiatement reconnaissables.Nishitani retiendra cela pour concevoir Street Fighter EX.Dans le même temps, Sony lance sa Playstation sur le marché et fait un appel du pied massif à toute l'industrie pour capter des studios désireux de développer sur sa console. L'appât fonctionne et un tas de studios produisent dès lors des jeux inédits sur la boite grise. Pour faciliter le transfuge des hits d'Arcade vers sa Playstation, Sony s'associe avec les grands du secteur comme Namco qui utiliseront ses Ridge Racer et autre Tekken pour vanter les mérites de la 3D révolutionnaire de la machine. Sony s'engage également en Arcade et produit le système ZN-1, un hardware d'Arcade standardisé que la multi-nationale laisse à loisir les éditeurs de bidouiller afin de créer leur propre système pour développer des jeux. Se basant sur une architecture Playstation classique avec un petit surplus de puissance, cela est ainsi fait dans l'idée de rendre plus aisé le port de jeu Arcade du ZN-1 vers la Playstation, garantissant au passage quelques exclusivités haut de gamme à la Playstation. Capcom, séduit par l'idée d'un hardware rendant le développement de jeu en polygones 3D aussi facile choisi d'utiliser le ZN-1 pour Street Fighter EX mais également pour une autre production – interne, cette fois-ci – nommée Star Gladiator.Street Fighter EX s'affiche assez clairement comme une œuvre parallèle aux évènements de Street Fighter II. Les développeurs ne s'en cache pas d'ailleurs. On imagine que Capcom a tenu à ce que ce soit dit et répété histoire de ne pas confondre ses fans. Réutiliser les personnages emblématiques de Street Fighter ne donne pas à Arika tous les droits, tout de même. D'ailleurs, le nom de projet de Street Fighter EX était Street Fighter Gaiden, soulignant clairement sa nature parallèle et alternative à la véritable chronologie de Street Fighter. Ainsi, Akuma et Bison (Vega en VO) ne sont plus les vrai grands méchants de l'intrigue, remplacés par un certain Garuda, énigmatique guerrier possédé par une entité démoniaque japonaise. On ne sait rien de lui si ce n'est qu'il représente probablement un des personnages les plus cheaté de la saga (pas en terme de gameplay mais surtout en terme de background, le mec est un démon, ni plus ni moins, on se croirait dans Darkstalker... ah bah ça tombe bien, le scénariste du premier Darkstalker, Junichi Ohno, est justement parti bossé chez Arika pour ce Street Fighter EX). Hormis cela, le scénario qui est propre à cette branche alternative de Stret Fighter concerne les frères et sœur Hokuto et Kairi. Ce dernier a quitté la demeure familiale tandis que sa sœur Hokuto est devenu la chef de la famille Mizugami. Lorsque Hokuto apprend l'existence de son frère disparu quand elle était enfant, elle se lance à sa poursuite. Mais lorsque la jeune femme fini par retrouver Kairi, le sceau du sang se réveille et libère en Hokuto une puissance démoniaque (qui prendra la forme du personnage Bloody Hokuto dans la version Playstation du jeu, semblable à un Evil Ryu). Le seul objectif de Bloody Hokuto étant de tuer Kairi pour définitivement asseoir son autorité et étanchée sa soif de pouvoir sur le monde.Je ne vais pas vous faire l'affront de représenter Ryu, Chun-Li et tous nos combattants préférés (quoique), à la place, on va s'attarder sur les nombreux nouveaux venus.Voici pour l'assortiment de nouvelles têtes que nous propose EX. Je passe volontairement sur les personnages cachés Cycloid-β et Cycloid-γ qui sont proprement inintéressants puisqu'ils ne sont pas des personnages à part entière. Ils sont en vérité probablement des modèles techniques servant aux bêta test, pour la modélisation 3D ou pour la programmation des hitbox. Une fois avoir pris connaissance du casting en présence de Street Fighter EX, une chose vient rapidement à l'esprit. C'est... cheap. Oué. Hokuto et Kairi représentent les combattants adeptes des arts-martiaux ''traditionnels'' aux côté de Ryu et Chun-Li. Les sportifs que sont Balrog et Zangief sont rejoints par Cracker Jack et Darun Mister. Tandis que les militaires et agents gouvernementaux Guile et Rolento voient débarquer Doctrine Dark. Pour le reste, ce sont des personnages à vocations parodique ou qui essaye de se trouver une véritable identité telle que Pullum Purna qu'on pourrait ranger aux côté de Dhalsim. Quant à Garuda, il suit la tendance des boss finaux de Street Fighter qui à partir de Akuma commencent à devenir de plus en plus cheaté et de moins en moins orienté art-martiaux pur pour laisser place à des super pouvoirs dignes d'un Avengers (Gill et son pouvoir de création de feu et de glace...).Cheap autant par leur design très (trop ? ) simplistes comme pour Darun Mister (hormis sa moustache défiant les lois de la gravité, excentricité capillaire se voulant l'égale de la coupe mohawk de Zangief) ou Blair Dame vêtu d'un simple justeaucorps blanc des plus sobre que pour leur apport global au background du jeu (l'inutile gogol du lot : Allen Snider). Si certains personnages rivalisent de loufoquerie (Skullomania) et d'exotisme (Pullum, que j'apprécie vraiment beaucoup), d'autres ne ressemblent tout simplement qu'à un brouillon, une esquisse non finalisée. Pire, si Hokuto ou Kairi parviennent aisément à s'intégrer à la cosmogonie Street Fighter tant visuelle que scénaristique, d'autres comme Skullomania ou Garuda ont du mal à se positionner. Ce dernier aurait eu largement sa place dans Darkstalker... ah bah non, il y a déjà Bishamon duquel il est pour ainsi le copier-coller, zut ! Si les personnages incriminés ne sont pas forcément mauvais, ils souffrent juste d'un terrible effet ''hors-sujet'' par rapport à l'univers Street Fighter. La sauce ne prend pas à cause d’élément trop différent les un des autres qui ne peuvent correctement se mélanger. L'univers qu'a tenté de concevoir Arika avec ses personnages inédits détonnent trop de la traditionnelle galerie de héros qu'on connait de Street Fighter et des personnages étrangement dérangeants comme Doctrine Dark peuvent ainsi nous paraître littéralement antipathiques. D'ailleurs, avec des personnages aussi fades et aussi peu charismatiques, je doute que quiconque se soient intéressés à Street Fighter EX si jamais le jeu n'avait pas compris dans son casting les célèbres Ryu, Chun-Li et Bison...Le problème étant que c'est un jeu de combat. Et si dans un jeu de combat le casting de personnage n'est pas plaisant, le jeu part dès le début avec un affreux malus. Parce que les combattants et leur technique de combat sont le point central du jeu, l'élément autour duquel gravite le concept même de jeu de combat moderne. Dans un FPS ou un jeu de stratégie, si les personnages ne nous plaisent pas, ce n'est pas si grave car là n'est pas l'intérêt principal d'un tel genre de jeu. Dans Tekken par exemple, je n'aime pas du tout Nina, Bob, Gigas, Alisa Bosconovitch ou Lucky Chloe. Mais je me dis que c'est pas grave car Tekken comporte une tonne d'autres persos super cools que j'adore comme Paul, Kazuya Mishima, Lei Wulong ou Bryan Fury. Mais dans Street Fighter EX, les personnages sont presque tous fades, pauvres, bizarres, hors propos ou tout bonnement détestables. On se retrouve finalement à jouer presque toujours avec les sempiternels Ryu et Chun-Li, parce que eux sont cools et parce qu'on les aime depuis longtemps. Dès lors, autant jouer à un vrai bon jeu Street Fighter qui propose à la même époque un casting beaucoup plus glorieux avec un paquet de combattants Street Fighter qu'on apprécie, genre Alpha 2. Sauf si on veut vraiment goûter à la 3D du jeu...La 3D d'ailleurs, parlons-en, nan parce que en fait c'est pas vraiment un argument pour ce Street Fighter EX. D'abord parce qu'elle ne sert pas le gameplay (on y reviendra plus tard), mais aussi parce que la modélisation 3D des personnages est assez pauvres. Ce n'est pas non plus complètement immondes, mais force est de constater que la modélisation est parfois un peu grossière. Les membres de nos guerriers sont cubiques, les articulations ressortent comme s'il s'agissait de figurine articulées bas de gammes et les bug de collisions sont légions. Il n'est pas rares de voir des membres d'un personnage passer allégrement à travers sont propres corps. Dommage, car le travail de texturing sur les polygones reste assez correct et la fluidité de l'ensemble est à souligner. Globalement, le jeu est à saluer pour son animation de qualité. C'est un peu plus vif qu'un Tekken 2 encore un peu guindée (mais qui brille par une modélisation haut de gamme et un chara-design inspiré, lui) mais beaucoup moins que l'explosif Bloody Roar. Face à Virtua Fighter 2 sorti dans les même eaux, constat identique, la modélisation semble taillée à la hache, plus de finesse dans l'assemblage des polygones aurait été appréciable. Le diaphragme de Blair qui lui passe à travers le corps au moindre geste fait de la peine à voir. D'autres personnages comme Zangief par exemple semble particulièrement disgracieux avec ses énormes paluches cubiques et son gigantesque cul anguleux couvert de son slip rouge...Pour rattraper ce constat technique assez désastreux, on peut tout de même souligner le fait que les décors ne sont pas trop mal. À ce sujet, il est sympa de voir qu'ils changent un peu entre la version Arcade (Street Fighter EX) et le portage Playstation (Street Fighter EX Plus Alpha). Comme le stage de Ken qui en Arcade affichait une belle verdure printanière et qui sur Playstation se pare d'un nuancier d'orange typiquement automnale plutôt joli. Les effets spéciaux lorsqu'on balance la sauce genre Hadoken et autres Tatsumaki Senpukyaku sont également clinquants.Niveau gameplay, comme évoqué plus haut, la 3D ne brille pas non plus. En fait, Street Fighter EX reprend le système de Street Fighter II, pour faire simple. Quart de cercle etc. Et le combat se déroule sur une seule ligne d'horizon, l'aspect 3D n'est en vérité qu'esthétique et graphique. Quelques petits subterfuges comme la téléportation d'Akuma permet effectivement de faire bouger la caméra autour des personnages modélisés en 3D, ce qui opère un succinct changement de ligne, mais une fois la caméra replacée la joute reprend son déroulement normal. Dans Tekken ou Virtua Fighter il était possible de librement tourner autour de son adversaire pour pouvoir l'attaquer par le flanc ou carrément par l'arrière. Cela donnait la possibilité surprenante et enthousiasmante d'infliger à son adversaire des projections inédites, douloureuses et souvent très impressionnantes. La 3D avait donc une utilité dans le gameplay. D'autant qu'avec certains coups circulaires, essayer de se placer sur le côté de son adversaire ne nous mettait pas forcément à l'abri car une bonne balayette tournoyante pouvait quand même nous faucher les guibolles !On reste donc face à face sur une ligne 2D. Soit. Heureusement, le reste du gameplay est bien calibré car il s'inspire des meilleurs. À commencer par le daron en la matière, Street Fighter II, et ses coups de poing-pied faibles, moyens et forts accompagnés de diverses manipulations de cercle (quart, demi, entier...) pour déclencher quelques techniques. En sus de ce système basique mais ultra efficace, une barre de Super est présente, à l'instar de Street Fighter Alpha (elle-même reprise de Street Fighter II Turbo) sorti un peu plus tôt. Elle se remplie à mesure que vous encaissez ou administrez des coups et une fois pleine, une attaque spéciale de niveau un peut être envoyée. Mais il y a encore deux autres niveaux de jauge à remplir en adoptant un comportement particuliers en combat. À la différence des Alpha, il ne suffit plus d'être ultra offensif pour accumuler de l'énergie et ainsi décharger toute sa barre dans une furie incroyable de violence pour définitivement plier son adversaire en quatre. Non, là, il faut la jouer en finesse. Arika propose alors un système de Cancel (qui feront le bonheur des tacticiens de Street Fighter IV en compétition) où on annule un coup spéciaux pour l'échanger au dernier moment par un coup normal. Le Super Cancel quant à lui s'effectue lorsque vous annulez un Super Combo (il vous faudra donc prendre le risque de sacrifier un niveau de votre jauge de Super et ne pas foirer la manipulation sinon vous perdrez toute l'énergie accumulée ! ) pour le remplacer par un autre. C'est uniquement ce genre de manipulation qui pourront vous permettre de remplir les deux derniers niveaux de la barre de Super. Bien évidemment, plus le combo effectué consomme de niveau de barre d'énergie, et plus il est dévastateur. Mais le jeu ne s'arrête pas là !En effet, Arika inclut un système de Guard Breaks qui ajoute un grain de tactique dans les combats. Pour la modique somme d'un niveau de jauge de Super, un coup imparable qui traverse la défense adverse peut être effectué afin de l'étourdir. Les campeurs qui ne font que se protéger et distribuer quelques petits coups vicieux et timides de temps en temps risque de vite déchanter ! Ainsi, il convient de ne pas systématiquement envoyer la sauce dés lors qu'on a un ou deux niveaux de remplis car si notre adversaire contre ou esquive le combo, on peut vite se retrouver en difficulté. Il est malin de conserver au moins un niveau durant une grande partie du combat afin de déverrouiller la défense d'un adversaire un peu trop porté sur la garde et sur les contre-attaques, ça peut faire basculer l'issu d'un combat de haut niveau.Enfin, pour donner un maximum de moyen de défense aux joueurs, Arika implémente un système nommé Tech.Hit qui constitue simplement un contre de projection. Une projection s'effectue généralement en appuyant sur la flèche vers l'avant (vers l'adversaire donc) accompagné du bouton de coup moyen ou fort. Pour contrer la chope, il faudra faire l'inverse, soit la flèche arrière en appuyant également sur le bouton de coup moyen ou fort, mais ceci avec un timing au neurone de Negan prêt (c'est à dire très, très, très restreint, le timing en question :hihi : ). Pour les plus doués, on sait jamais, ça peut éviter de prendre des dégâts à la con pour pas grand chose (les chopes retirent tout de même un cinquième de la barre de vie, en moyenne, c'est pas négligeable. Certaines peuvent aller bien au-delà ! ). Multiplier avec succès les Tech.Hit peut faire tourner la joute en véritable guerre psychologique où l'adversaire sera décontenancé, voir carrément désespéré et n'osera même plus utiliser les chopes de peur de se voir brutalement contré. Sun Tzu disait, et on est pas loin.