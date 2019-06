Playstation









Globalement, Kuro no Ken est un jeu très décent. Pas original pour un sous, mais à ce titre là, n'importe quel Dragon Quest est horrible tant ils sont tous très traditionnels. Il bénéficie cependant d'une patte graphique intéressante et d'un travail sur les sprites parfois carrément bluffant en combat. La petite galerie sympathique de personnage qu'on suit au cour de cette aventure en est d'autant plus appréciable malgré la faible teneur en surprise du scénario. Kuro no Ken s'adresse aux joueurs qui en ont assez de relancer des parties des sempiternels Suikoden, Breath of Fire, Chrono Trigger, Tales of Phantasia et autres J-RPG ''connus mais pas trop'' de l'ère SNES-PS1. Kuro no Ken fait parti de ces nombreux oubliés, vautrés dans la plus impénétrable obscurité du retro gaming. Ce n'est probablement pas la perle la plus resplendissante que j'ai put déterrer de ma vie de gamer archéologue, mais si vous avez soif de découverte, de curiosité d'une autre époque et d'un autre monde (car clairement, la scène du jeu vidéo des micro-ordinateurs japonais dans les années 80-90, c'était très différent de ce qu'on a tous connu avec nos classiques Megadrive et Playstation...), Kuro no Ken est fait pour vous !













Kuro no Ken est un de ces J-RPG totalement inconnus (ou presque) en occident. Représentatif d'une partie du catalogue de la Playstation lors de ces premières années de vie où elle accueillait, outre des productions originales et ambitieuses (WipEout, Tekken, Crash Bandicoot...) également des transfuges d'une autre époque, d'autres supports. Tant dans la façon de concevoir que dans son aspect visuel, bon nombre de jeux - des RPG japonais aux shoot them up - qui sont sortis en début de vie sur Playstation ont été fait comme s'ils s'agissaient de jeux de la génération précédente. Pour tout un tas de raison, la plus évidente est que tout le monde n'avait pas le talent ou les moyens nécessaires pour investir massivement dans la technologie 3D. Alundra transpire par tous les pores de sa peau numérique le jeu Super Nintendo. Idem pour le shmup aquatique super rafraichissant In the Hunt, sorti en 1996, très 16-bits dans l'âme. Ces jeux ont bel et bien été produit pour la Playstation avant tout (enfin non, In the Hunt est d'abord sorti sur Arcade, mais c'est un monde à part, toujours est-il qu'il n'a jamais vu le jour sur console 16-bits). Mais il est d'autres jeux qui ont été porté sur la boite grise de Sony en partance du monde des 16-bits. Mortal Kombat 3, Jikkyō Oshaberi Parodius, Mickey's Wild Adventure, ou encore Ogre Battle : The March of the Black Queen sont sortis d'abord sur 16-bits pour être portés sur Paystation, parfois prêt de trois années plus tard ! Kuro no Ken fait parti de cette catégorie de jeu sorti sur un support 16-bits, mais pas celui qu'on pourrait croire de prime abord.Non, pas de Super Famicom cette fois-ci, pas même de Neo-Geo ou de TurboGrafx (la PC-Engine aux États-Unis). Kuro no Ken est un jeu originaire du PC-98 en vérité ! Hardware particulièrement obscur en France, il s'agit simplement d'une gamme relativement similaire au PC IBM conçu par NEC pour le marché japonais. Et c'est d'ailleurs, malgré son infériorité hardware face à la concurrence du FM-Town (Fujitsu) et X68000 (Sharp) la gamme de micro-ordinateur la plus populaire sur l'archipel. La seule différence de taille serait que NEC a de tout temps gardé la technologie de la gamme (système d'exploitation notamment) propriétaire, tandis que IBM fabriquait ses machines sous licence libre. C'est ce qui donnera naissance plus tard à d'autres systèmes exploitant librement et gratuitement les racines du système IBM, ainsi naitra Windows, Linux et autre. Mais on s'égare.Pour être honnête, quasiment rien n'aurait put retenir mon attention sur ce jeu lorsque je me suis mis à explorer un peu plus profondément le romset de la Playstation. Rien si ce n'est l'artwork de sa jaquette. Un épéiste blond plutôt cool au secours d'une demoiselle fine et élancée tout à fait charmante, les deux prennent une pose très théâtrale dans une dynamique intéressante. « C'est étrange », me dis-je alors, j'ai l'impression de reconnaître cette patte graphique. La façon de dessiner la gente féminine surtout, m'interpelle. Et ce n'est que quelques minutes de recherche plus tard que j'apprends que l'artwork provient d'un certain Nobuteru Yūki. Il est nul autre que l'homme derrière Les Chroniques de la Guerre de Lodoss où le character design si caractéristique de Vision d'Escaflowne ! Même en sachant cela, ce qui fait toujours plaisir à découvrir car Yūki dispose d'un style de dessin qui me plait énormément, rien n'aurait put prédire que Kuro no Ken été un jeu vidéo digne d'intérêt. Et pourtant, avec ce seul détail, ma curiosité fut attisée, et je me suis naturellement mis à creuser le sujet. Le résultat, c'est ce retro test. Tout ça pour un dessin de fille aux jambes dénudées. Pwah, quel con ce Anakaris !Bon, il semblerait que Nobuteru Yūki n'ai fait que l'artwork de la jaquette, la direction artistique globale du titre échu à quelqu'un d'autre qui sans nul doute s'est inspiré du célèbre mangaka. Tant pis, le titre semble tout de même avoir quelques qualités visuelles, alors je lance le jeu et après une scène d'intro énigmatique je vois... woooh ! Une fille, Shinobu Ryudo (probablement celle de la jaquette, donc) se réveille, un matin ensoleillé. Et... elle dort à poil, manifestement, seul un linge blanc immaculé couvre sa peau de pêche et ses formes qu'on devine généreuse.L'écran est fait en pixel art plutôt agréable à voir, et le jeu est truffé de ce genre de saynètes qui ont l'air de véritables tableaux de pixel. Et voir dès la première minute du jeu une image aussi suggestive me fait me souvenir d'un détail que j'ai omis de vous communiquer. Oh, un détail, sans importance, hein, une broutille. Voyez, Forest, le studio d'où provient Kuro no Ken, ben ces gens là étaient connus pour leurs jeux hentai avant de développer le soft qui nous intéresse aujourd'hui. Oué.D'ailleurs, la gamme PC-88/PC-98 en regorge, de ce genre de jeu érotique, qu'ils soient soft ou carrément hardcore. Du RPG, du visual novel, et même du mah-jong s'accompagnent régulièrement de jeunes femmes dénudées sur les micro-ordi de NEC. Kuro no Ken est à ma connaissance leur premier véritable jeu non érotique. Certains plans tout de pixels fait sont en effet évocateurs, comme celui décrit plus haut, mais rien de plus. Kuro no Ken se part d'attribut de J-RPG beaucoup plus sérieux, avec un background qui n'est plus là uniquement pour contextualiser les images érotiques, mais bien pour donner du caractère aux personnages et conduire un véritable scénario. Ouf !Oué, parce que qui dit J-RPG dit scénario (ça c'est une transition rondement mené, clin d’œil à Randyofmana). T'enflamme pas Kylian, c'est pas non plus du Naruto et ses 400 épisodes filler. Ça reste un jeu de 1995, réédité sur Playstation en 1997 (d'ailleurs entre temps, il a subit un petit lifting, on en reparle plus bas). Mais comme le jeu nous propose très vite un tempo assez intéressant d'évènement qui se déroule, je m'en vais vous raconter ce qui se passe au début de l'aventure.Il y a de cela longtemps, un terrible dragon noir s'était engagé à détruire le monde et à massacrer les peuples qui y vivaient. Ce monstre fit énormément de dégât et le royaume n'était plus qu'un champ de ruine. Cependant, des moines prièrent pour que les dieux leurs viennent en aide et une arme légendaire fut forgée. Cette épée qui donnera son nom au jeu (Kuro no Ken, l'épée des ténèbres en japonais) sera suffisamment puissante pour occire le dragon et faire revenir la paix. Les décennies se succédèrent mais bientôt, le dragon, pas tout à fait vaincu et ayant récupéré de ses forces, réussit à détruire le sceau qui le maintenait prisonnier. Il s'apprête à propager malheur et désolation à nouveau. Le seul espoir du royaume de Kuraitsen est d'utiliser encore une fois l'épée noire en possession de la descendante du héros qui en était le premier propriétaire : Shinobu. Cette dernière débute un voyage sur les mers pour trouver un nouveau guerrier capable de manier l'épée mais son embarcation est prit dans une tempête. Elle se réveille, miraculeusement en vie dans un manoir qu'elle ne connait pas. Là, son hôte, Enisu méfiante envers l’étrangère demande à Shinobu de lui rapporter une pierre magique en échange de son aide. Shinobu s’exécute et pénètre dans le château où la-dite pierre repose mais au dernier moment, la jeune femme refuse de s'en emparer, devinant qu'il y a anguille sous roche. Trop tard, les gardes du château tentent de combattre la jeune magicienne mais elle s'en sort jusqu'à l'arrivé d'un charismatique épéiste nommé Zeyfu. Ce dernier parvient à la vaincre très facilement (c'est un combat scripté que nous sommes obligé de perdre). Shinobu finit par utiliser sa magie pour fuir hors du château. Elle part retrouver Enisu pour lui expliquer la situation. Cette dernière, à contre cœur, accepte tout de même d'aider Shinobu dans la quête d'un guerrier suffisamment fort pour manier l'épée légendaire et libérer le royaume du joug du dragon maléfique...Un synopsis qui promet une aventure tout à fait dans la bonne moyenne des J-RPG d'époque, avec son lot de personnages très sympas (le ''yojimbo'' du combat scripté au début du jeu, l'escrimeur capable de manier l'épée noire (Caius, dont la transcription anglaise la plus fidèle serait Kayes...) et ceci malgré un univers tout de même assez classique.D'ailleurs, c'est un peu ce qui qualifierait le mieux Kuro no Ken : classique. Bien qu'issu du milieux très fermé des micro-ordinateurs japonais, la production de Forest, non exempte de saveur pour autant, met un point d'honneur à reprendre des mécanismes de J-RPG éculés des consoles. Les amateurs de Final Fantasy, Dragon Quest et autre Breath of Fire ne seront donc pas dépaysé. Au programme, un champ de bataille qui par rapport au champ de vision qu'il nous offre rappelle beaucoup Suikoden (et Breath of Fire sus-cité, tiens), des cadres contenant divers commandes comme attaque, magie et technique spéciale et un système simple reposant sur les bonus de stat qu’octroient les armes et accessoires. Tour par tour, vue de dessus dans les villes, donjons et map, visites à l'auberge (ce qui est inutile en règle générale puisqu'on regagne des PV en marchant en dehors des combats ; et puis de toute manière dès le début du jeu et après trois ou quatre combats, on passe déjà au niveau suivant et le gain d'expérience est régulier et facile, les longues séances de ''pexage'' ne sont pas de la partie dans Kuro no Ken), bref, le gameplay du soft n'a strictement rien de surprenant. Mais cela ne l'empêche en rien d'être carré, bien huilé et solide. Ce qui, au fond, n'est pas si mal. Si absolument tous les jeux se devaient d'être foncièrement innovant pour être de qualité, nul doute que les créateurs auraient déjà jetée l'éponge depuis longtemps.Ce qui interpelle en revanche, c'est la qualité de sa présentation. Le portage entre le PC-98 et la Playstation a bénéficié d'une petite hausse de définition et d'un redesign général des sprites. Ainsi, outre les quelques saynètes en pixelart du plus bel effet, on peut apprécier des décors de combats certes sans originalité (donjon, forêt, marais...) mais tout de même plutôt bien fichus. Certains décors offrent même parfois de très jolies effets de perspectives (certains décors de villages avec maison et autres bâtiments). Les sprites des personnages sont également grands et détaillés, sans compter les animations très bien décomposées. Cela reste bien entendu de la 2D, et en 1997, l'attention de tous était plutôt portée vers les très modernes Ocarina of Time et autre Metal Gear Solid qui s'aventurait sur le terrain de la 3D clinquante. Mais on était encore en pleine période de transition en début de vie de la Playstation et il est peu probable qu'on puisse voir des sprites de personnages aussi gros et détaillés sur une Super Nintendo, alors ne boudons pas notre plaisir. Hors combat, l'aspect graphique perd de sa superbe par contre. Les décors sont assez fades et vides, on dirait qu'ils ont été fait avec une version bêta du célèbre RPG Maker ou avec une bibliothèque de tiles et sprites libre de droit bas de gamme. Il n'y a guère d'animation (un feu dans une cheminé, l'herbe qui bouge au gré du vent... comme on peut le voir dans d'autres J-RPG 2D d'époque quoi). Mais bon... on peut toujours noter le petit effet de reflet sur le sol marbré de certain château luxueux.