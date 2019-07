Bande annonce

1987Réalisé par : George Miller(La saga des Mad Max)Musique : John Williams(Toutes les musiques des films de Steven Spielberg)Synospsis : Trois jeunes femmes espiègles et indépendantes se morfondent dans la très puritaine petite ville d'Eastwick ou jadis furent brûlées maintes sorcières accusées de commerce avec le Diable. Nos trois belles se réunissent tous les week-ends et babillent gaiement à bâtons rompus de tous et sur tout. Jusqu'au jour où un extravagant personnage, un certain Daryl van Horne, s'installe dans la demeure la plus somptueuse de la ville...Casting 3 étoilesL'un des meilleurs rôles de Jack Nicholson.Des effets spéciaux de qualité signé I.L.M (scène culte : Le matche de Tennis)Humour Noir