Savez vous pourquoi les chats n'aiment pas l'eau ?



Parce que dans l'eau minérale.

Typiquement le genre de jeu dont la ludothèque de la Super Nintendo regorge : méconnu, exotique, avec une ambiance joviale, un challenge sans prise de tête, malheureusement cantonné au seul territoire japonais, mais qui n'est pas désavantagé par la barrière de la langue puisque les dialogues sont relativement modestes. Si le fond de jeu de Zig Zag Cat peut se révéler assez limité, il n'empêche qu'il offre un fun instantané et une prise en main facile et efficace. Un soft qui montrera donc toutes ses qualité purement ludiques si vous avez une ou deux heures à perdre, entre deux blockbuster archi AAA ou quelques longs et fastidieux RPG.

Votre belle-mère ou votre copine adore les chats, mais vous, vous les détestez ? Bienvenu au club ! Vous les trouvez louches, ils sont hypocrites, quand ils réclament leur gamelle de croquette hors de prix ils savent vous amadouer mais une fois qu'il s'agit de vous faire des câlins car vous avez passé une sale journée au boulot, y'a pu personne ! On a toujours l'impression qu'ils nous snobent ou qu'ils nous toisent du haut de leur petites pattes poilues, ou perchés sur le sommet du meuble à vaisselle... Et en plus, ils pissent partout, vraiment partout, mais jamais dans leur putain de litière quand bien même elle serait nettoyée trois fois par jour ! Sans compter le fait que d'après les légendes, ils seraient capable de voir les fantômes, entendre des bruits inaudibles par le reste des créatures vivantes sur cette planète, ils auraient même un langage unique entre eux et auraient des pouvoirs télépathiques. Et pour couronner le tout, d'après les très sérieuses études menées par les sorciers pharaons et les anciens astronautes, il s'agirait d'une race ultra vieille d'extra-terrestre venue pour dominer l'être Humain. Je l'ai vu sur NRJ12, donc ça doit être vrai.Et le pire dans tout ça, c'est qu'aucun jeu vidéo, à ma connaissance, ne nous permet de nous défouler sur ce genre de bestiole à poil, particulièrement caractérielle et mesquine (non non, je parle pas des pro-S). C'est vrai ça, on zigouille par camions entiers des démons dans Doom, on extermine des peuples aliens dans Gears of War et Halo, on dégomme même un panthéon au grand complet dans God of War. Mais les chats : intouchables ! Réjouissez-vous amis allergiques aux poils de greffiers, un jeu méconnu existe pourtant sur Super Nintendo, vous permettant de littéralement péter des briques à grand coup de chat … et ça s’appelle Zig Zag Cat !Je vous vois rigoler mais Zig Zag Cat, développé par Den'z et Opera House, des studios particulièrement anonymes, est de qualité ! Mélange improbable entre un Breakout (jeu de casse-brique, fondateur du genre, sorti en 1976 et conçu par Atari) et un RPG, il est à noter que ce jeu particulièrement méconnu comporte en son staff quelques personnalités, là encore modestement célèbres selon votre culture vidéoludique. Au scénario, on y trouve un certain Ryōichi Satō par exemple, aussi responsable du scénario du surprenant et très sympa RPG de science-fiction Lagrange Point sur Famicom (1991) ; le game design est signé Daisuke Fujii qui apposera sa patte sur toute la série Brandish mais aussi sur le battle system de Skies of Arcadia (Dreamcast, 2000) ou encore Enthusia: Professional Racing (Playstation 2, 2005). Enfin, un des graphistes, Kenichirō Ishii n'est autre que le scénariste de... Panzer Dragoon Orta (Xbox, 2003) !Oui, les développeurs, surtout ceux qui sont multitâches et ont plusieurs cordes à leurs arcs, ont depuis longtemps coutume de voler de studio en studio et de jeu en jeu. Il n'est pas rare qu'on trouve un game designer ou un scénariste d'un genre de jeu à l'autre et présentant parfois un CV très riche, allant d'un casse-brique coloré et enfantin à un rail shooter sombre et mystique. Alors la prochaine fois que vous verrez un tel ou un tel rejoindre ''le camp ennemi'', ne vous bagarrez pas, ça ne veut pas dire que Sony ou Microsoft vont mourir (ceux qui sont visés vont sûrement se reconnaître).Trêve de superfluité, Zig Zag Cat, ça raconte quoi ? C'est l'histoire d'un jeune garçon, probablement un élu ou quelque chose comme ça, qui tombe du ciel à bord de sa navette spatiale. Il atterrit sur une planète étrange où il est accueilli par un vieillard lui expliquant un peu les problèmes locaux. Et vu qu'on s'en fout un peu et que de toute façon le scénario d'un tel genre de jeu n'est pas la préoccupation primordiale des développeurs, il s'agit rien de plus qu'un énième cas de princesse a aller sauver. Le vioc vous file un chat qui ressemble vachement à un Pokémon plus qu'à un chat et vous dit qu'il vous sera utile dans votre quête. Et très vite, vous allez comprendre que le chat est un véritable boulet de canon. Mais genre pour de vrai, il se met en boule et c'est à vous de lui envoyer un coup de pied au cul pour qu'il aille fracasser les blocs qui vont vous barrer le chemin ! Le premier level débute calmement, comme une mise en bouche afin que vous puissiez prendre en main le jeu. Vous pouvez donc déplacer latéralement le jeune garçon au devant duquel se trouve une barre, celle-là même qui va faire rebondir le chat en direction des blocs à détruire, à l'instar de n'importe quel casse-brique.Mais Zig Zag Cat comporte quelques subtilités bienvenue. Tout d'abord, une progression concrète est de mise car votre personnage, la plupart du temps, avancera seul au travers du niveau, un peu comme un vaisseau dans un shoot them up vertical. Aussi, il n'est pas nécessaire de détruire systématiquement tous les blocs d'un level pour remplir votre objectif, seul compte en vérité ceux de couleur noir et qui apporte famine et chaos dans le royaume (non, ce n'est pas spécifié, mais on imagine que oui, sinon pourquoi irait-on les démolir ? ). Régulièrement, un trio de personnages pour le moins loufoque vient nous interpeller et nous attaquer avec des moyens tous plus étonnants les uns que les autres (une armée de dindons déplumés, des cochons mutants, etc...). Ces trois individus sont en réalité les membres d'un groupe de comédiens japonais, vedettes du petit écran connu sous le nom de Dachō Club : Terakado Jimon, Higo Katsuhiro et Ueshima Ryuhei. Et oui, Zig Zag Cat est pour ainsi dire une sorte de jeu publicitaire, mais de qualité. Et la présence des trois larrons rappelle un procédé similaire où des comédiens japonais sont intégrés à un concept de jeu simple, addictif et facile d'accès au grand public : Kato Chan et Ken Chan, qu'on a déjà étudié ensemble sur PC-Engine ! (clic ici si tu veux (re)découvrir le test) Outre les phase de casse-brique, on découvre des petits niveaux façon RPG (toute proportion gardée) où on peut discuter avec des PNJ, acheter des bonus et des accessoires pour modifier les pouvoirs de notre chat-boule et participer à des mini-jeux pour gagner de l'argent. Le chat quant à lui, véritable point névralgique du gameplay du soft est capable de bien des choses. Il peut se dédoubler pour atteindre plusieurs cibles à la fois, utiliser un rayon laser pour venir à bout plus facilement de certains types de blocs, ou encore augmenter sa force de frappe pour exploser les blocs les plus solides en un rien de temps.Sans transition (salut PPDA), parlons graphismes et technique ! Et... bah j'ai pas grand chose à dire. Pour un jeu de 1994, très modeste, carrément inconnu hors Japon (et même là-bas je suis pas sûr qu'il soit populaire...), ça reste dans les normes. C'est comme un tas d'autres productions locales : coloré, mignon, kawaï, tout ça. L'emprunte visuelle que laisse Zig Zag Cat manque probablement un peu de personnalité, mais l'ensemble complètement déluré (le jeune héros et sa coupe de cheveux à la Sangoku, des cochons qui marche, des dindons qui se baladent partout, le trio de comique format SD très reconnaissable …) donne de la pêche au jeu. Les sons répondent au même constat et les musiques, bien que dynamiques, se contentent d'accompagner l'action. Parfois, certaines ritournelles particulièrement entêtantes me font penser à une de ces musiques obscures libres de droit dont personne ne connait le nom mais où la mélodie ne nous est étrangement pas inconnue. Mais bon.