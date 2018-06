Bonjour et merci de votre attention pour ce numéro 22 de Gamekyo Match. Dernier numéro avant l’E3, parce que d’une la rédeg’tion a la flemme de devoir suivre ce qui va se passer tout ce weekend, de deux le site est envahi par les rumeurs, que les principaux pourvoyeurs de ces dernières s’en tamponnent le coquillard d’un travail collaboratif, et de trois, ben(faut s’mettre dans l’ambiance CdM). Au pire la rédeg’tion mettera à jour l’article pour faire style qu’on a traité le machin avant tout le monde

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Bonne soirée/journée à tous, que la rumeur soit avec vous, et surtout très bon E3 à vous tous, ça va être cool

lit les coms tranquillement en effectuant son dernier test,en préparant une tourte agneau-aubergines, en changeant les couches du petit dernieret en écrivant quatre brèves lorsque tout à coup…lui envoie quatre messages…… C’est parti ! Le coupable est appréhendéaprès avoir vainement tenté de plaider sa causemalgré son profil plein de trolls plus grossiers les uns que les autresJustice est faite

