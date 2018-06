Rumeur : vers un rachat de Playground par Microsoft Rumeur : vers un rachat de Playground par Microsoft

Seulement une journée après l'annonce de l'acquisition de Github (plates-formes de développement collaborative) pour la bagatelle de 7,5 milliards de dollars, Microsoft pourrait maintenant miser sur un studio jusque là indépendant mais néanmoins très proche : Playground Games.



Si l'on en croit le site de gouvernement UK Companieshouse (donc logiquement très fiable), le développeur aurait accueilli un certain Keith Ranger Dolliver au poste de directeur, en sachant que l'homme en question est un haut placé de chez Microsoft.



Le genre de sérieux indice qui pourrait laisser entrevoir un rachat en cours, ce qui ne serait pas surprenant vu que le studio n'a travaillé qu'avec le géant de Redmond depuis sa création en 2009, spécialisé dans la franchise Forza Horizon et s'étant récemment offert une nouvelle filiale dans le but de concevoir un gros RPG, supposé être Fable 4 selon de nombreuses rumeurs.