Ikaruga confirmé sur PlayStation 4 Ikaruga confirmé sur PlayStation 4

Après la version Switch, c'est maintenant sur PlayStation 4 que Ikaruga se voit officiellement confirmé par Treasure qui vient de poster la nouvelle sur son compte Twitter.



Rien de plus pour le moment et pour la date, il faudra se contenter d'un 'Bientôt !', même si l'on se doute que l'écart ne sera pas bien grand entre l'annonce et le débarquement sur le PS Store.