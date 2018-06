[LEAK] Des pads GameCube pour la Switch [LEAK] Des pads GameCube pour la Switch

Si les « vraies » manettes GameCube sont compatibles depuis quelques mois avec la Switch via un adaptateur dédié (le même que sur Wii U), Nintendo pourrait bien lancer prochainement une nouvelle gamme native, justement à l'approche d'un certain Super Smash Bros.



L'information a été leaké sur Reddit de la part d'un employé de PowerA, entreprise ayant déjà collaboré avec Nintendo pour la conception de Controler Pro filaire. Outre les versions GameCube (prix encore inconnu), une nouvelle gamme de pad devrait également être lancé sur le marché d'ici quelques mois (voir second visuel ci-dessous).