[Rumeur] Tales of Vesperia Remaster à l'E3 [Rumeur] Tales of Vesperia Remaster à l'E3

Rumeur dès le réveil, mais il faut dire que c'est la période : Bandai Namco s'apprêterait à annoncer un remaster plus attendu que la moyenne : celui de Tales of Vesperia, resté exclusif à la Xbox 360 sur les terres occidentales (il existe une version PS3 au Japon).



Non seulement Gematsu a pu repéré l'existence d'un certain site tov10th.tales-cp.jp-a, mais confirme que des multiples sources lui ont évoqué une annonce officielle durant cet E3 2018.



Hé bien, patientons encore quelques jours.