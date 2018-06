Bloodstained : Curse of the Moon trouve son public (surtout sur Switch)

Il y a visiblement du monde qui attend suffisammentpour s'être tourné en apéritif sur le spin-off 8-bit(10€ seulement) : Artplay annonce 100.000 ventes en l'espace de deux semaines sur PC, PS4, Vita, Switch et 3DS. Rappelons que cette dernière n'a accueilli sa version que le 31 mai et que la One vient de la recevoir il y a quelques heures.Et dans le global, la patronne est apparemment la Switch qui a elle seule s'accapare 56 % des ventes, attestant une nouvelle fois de la bonne forme de ce type de projet 2D sur l'hybride de Nintendo. Le PC est deuxième avec 19 %, suivi de près par la PS4 avec 17 %, tandis que 3DS et Vita ramassent les miettes.reste lui attendu pour cette année, sans plus de précisions pour le moment.