[LEAK] The Walking Dead - Saison 4 : date de sortie, bonus de préco et infos techniques

Le site Videogamer.com a commis une petite bourde en brisant un probable embargo avec Telltale. Effacé depuis, la mise en ligne d'un article hier soir a révélé que The Walking Dead : The Final Season sortirait son premier chapitre le 14 août prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



Un article qui a permis d'apprendre qu'il n'y aurait que quatre épisodes dans ce final, d'où un prix total plus bas que les autres (19,99€) et qu'une précommande de la Saison Complète dès cette fin de semaine vous donnera accès gratuitement (sur PS4 & One en tout cas) à The Walking Dead : The Telltale Collection. Un bonus de poids puisque cette compilation regroupe les trois premières saisons et les deux spin-off.



On découvre également que les deux supports offriront 4K & HDR, une rehausse graphique attendue (même si ça reste l'ancien moteur), des combats enfin revus et une caméra désormais à l'épaule. La révolution est en marche chez Telltale.