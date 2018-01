Industrie

- Anthem apparemment repoussé à 2019 , avec un risque de produit fini à la pisse vu qu’EA n’accepterait pas une sortie au-delà du mois de Mars. Ah oui, dernière chose avant de clore le sujet : la date de sortie indiquée sur la bande annonce E3 aurait été choisie par EA sans en informer les développeurs. On vit vraiment une époque formidable.



- Le prochain Dragon Age aurait été rebooté en cours de développement et aurait comme nom de code Joplin. Ca a du en faire des jaunisses cette affaire en tout cas et c’est décidemment la teuf chez Bioware dites donc.



- Fuite ou analyse de la dernière BA de Death Stranding, bien malin celui qui saura démêler le vrai du faux. Si l’on en croit l’auteur, les bébés sont un moyen de sauvegarder/transférer sa conscience (et il suffit ensuite juste de vieillir en accéléré via le liquide noir). Il est préférable de mourir plutôt que de se faire absorber par les entités, car ces dernières peuvent faire de votre corps un jouet. Les squelettes entraperçus dans la précédente bande annonce seraient des personnes décédées sous l’effet des entités. Le personnage de Del Toro serait quant à lui mort « naturellement » ou par accident, d’où son aspect physique normal.



- Guiguif est allé enquêter chez Gematsu et selon ses sources, Atlus, qu’on ne présente plus depuis que Persona 5 a volé le cœur de nombreux joueurs, serait sur un jeu d’action « haut de gamme » non annoncé sur PS4.



- Après la fuite de la date de sortie de God of War via Amazon (Gamekyo l’a évoqué ici ), c’est au tour de Red Dead Redemption 2 de voir sa sortie pronostiquée par Amazon Mexique. Ca sortirait le 12 juillet et ça a autant de probabilité de se réaliser que celle de voir la Brute ne pas se ridiculiser.



- Cosmic Star Heroine, le J-RPG de Zeboyd Games sorti en 2017 sur PC et PS4, aura probablement une version Switch et Xbox One selon US Gamer . Rappelons que les devs souhaitent sortir le jeu depuis un moment sur le support du petit artisan mais que l’obtention du kit de développement auprès de Nintendo fut visiblement infructueuse. Un tiers s’est immiscé et si le contrat est signé, le portage pourra commencer. Pendant ce temps, la version Vita progresse et serait sur le point d’être soumise à Sony .



- Toujours chez Zeboyd, une éventuelle suite à Cthulhu Saves The World pourrait être mise en chantier, avec comme élément central le fait de devoir visiter d’autres jeux pour restaurer l’ordre du Multiverse. 4 devs indés seraient déjà partants pour s’associer au projet. Le titre de ce second épisode ? Cthulhu Saves the Games tout simplement, et ce serait développé bien plus rapidement que leurs autres jeux grâce à la souplesse de leur nouveau code .



- Alors que Sony va lancer une déclinaison de chaussures de sports siglées avec le logo Playstation , il se murmure dans les tréfonds des entrepôts Footlocker et André que Nintendo aurait un projet similaire dans les cartons. En exclusivité pour Gamekyo, nos journalistes d’investigation de l’extrême ont pu récupérer une photo volée de ce projet dans une usine du Bangladesh :





- On parle beaucoup du crush dernièrement avec les différents articles de Mediapart et Canard PC . Mais le phénomène inverse existe. Nous avons rencontré ̶R̶b̶z̶ un développeur indépendant, qui se confie anonymement à nos journalistes :

« je suis en train de développer un jeu de rôle sous Unity, mais force est d’avouer qu’en tant qu’indé, je ne peux suivre les méthodes des plus grands éditeurs. Et j’ai donc décidé, pour être raccord avec mon statut, de passer 50% de mon temps de travail à hyper Sonic Forces et Xenotron 2 plutôt que de dev’ mon jeu. L’effet positif de ce genre de comportements, c’est que je suis maintenant fortement connu, et ça risque de me faire de la pub’ lorsque je sortirai mon jeu : ''tu te souviens du gars qui nous brisait les burnes avec Sonic Forces ? Ouais ben il a sorti un jeu". »



- Je sais que vous reprendrez bien un peu de rumeur sur le N-Direct présumé de février, et Gamefaqs vous les sert sur un plateau , avec les serpents de mer habituels (GTAV, RDR Remastered sur Switch, essayez de ne pas rire pour le dernier) et un plat qui ressemble curieusement à un pot-pourri de choucroute, brocolis fumés, pastilla et crème glacée qui vous fera penser aux nombreuses rumeurs toutes plus moisies les unes que les autres de janvier. Les titres énumérés semblent en effet provenir de diverses sources, certaines beaucoup (beaucoup) plus fiables que d’autres. Je vous avouerai que j’attends avec une certaine impatience la rumeur Half-Life 3 sur Switch et le ban qui s’ensuivra de celui qui postera ce truc sur Gamekyo. Voilà, c’était la partie poubelle de ce Gamekyo Match.

Chartz

- La PS4 est repassée devant la Switch au Japon, depuis quelques semaines. Ce qui indique donc que cette dernière est forcément à nouveau en rupture, la machine de Sony ne pouvant logiquement se vendre mieux. C’était l’analyse fanboy trépané du jour. Merci.

Les infos du site :

- Dragon Ball Autocomboz-gate : la pilule ne passe pas. Il aurait été décidé par les défenseurs du ̶G̶u̶i̶l̶t̶y̶ ̶G̶e̶a̶r̶ ̶s̶i̶m̶p̶l̶i̶f̶i̶é̶ ̶a̶v̶e̶c̶ ̶u̶n̶e̶ ̶s̶k̶i̶n̶ ̶D̶B̶ ̶ DBFZ de passer aux choses sérieuses comme le prouve des photos de surveillance de leur quartier général :





Bref, le mercure monte en température et le thermomètre serait sur le point d’exploser. La rédaction conseille aux critiques de mettre fin aux railleries avant que cette affaire passe le point de non-retour.



- Ca sort avec du beau monde sur Gamekyo si l’on en croit cet article . Nous remercions l’amicale des êtres roux charismatiques pour cette info people de toute beauté (et non, nous ne parlons pas de Yukishiro).



- Après l’invasion de libertines olé olé, assaut repoussé grâce à la task-force (comme on dit dans les milieux autorisés) modération-Voxen-Spawnini (nous vous en parlions dans notre premier numéro ), voici que certains partent à la pêche aux avis séduction de Gamekyo. Force est d’avouer que nombre d’êtres charismatiques peuplent ce forum, mais faudrait voir non plus à ne pas confondre ce site avec doctissimo. La rédeg’tion remercie Lion93 pour cette info qui nous serait passé sous le match sans sa vigilance.

Jeu : kikadi

La rédaction vous a déniché sept citations, parce qu’il faut bien en garder pour les prochains numéros. Derrière chaque punchlines se cache un membre de la communauté. Saurez-vous les identifier ?



1 ) Agriculture:

« Je dirais juste qu'une fois que le premier connard t'a ouvert le trou de balle sans trop de difficultés et sans te demander ton avis, les autres acteurs pour qui on vient de préparer le terrain se disent en toute logique que leur carotte finira elle aussi par rentrer toute seule ! »



2 ) Cinéphile:

« Et les pro-N arrêteront aussi de se toucher l'Oeil de Sauron. Tout rentre dans l'ordre. »



3 ) Gastronome:

« Mouais tu comprends la déclaration de Matsuda avec tes lunettes de pro-N teinté de sauce aux champignons aigre-douce (comme d'habitude en fait) »



4 ) Violence + douceur + jeu de mot :

« Le pauvre ch'ti Nsex, il est vexé. Va faire un câlin à tes amiibos, ça te consolera. »



5 ) L’art de l’analogie qui tue:

« 'tain, j'sais pas si cette année le Beaujolais nouveau avait un gout de banane, mais vos larmes 2017 ont un bon goût de sel chez certain. »



6 ) L’art de l’analogie qui tue, le retour:

« …prendre comme référence Atomium et Boulapoire pour tester du JRPG c'est comme de prendre un manchot et un cul de jatte pour tester une Porsche ça reste assez limité et pas franchement pertinent. »



7) L’instant légèreté :

« Ça va déboîter sévère sauf pour ceux qui le prennent en démat' »



Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Bonne soirée/journée à tous, que la rumeur soit avec vous.

Bonjour et merci de votre attention pour ce numéro 5 de Gamekyo Match, avec toujours les rumeurs les plus folles du web, les infos sur la vie du site, notre rubrique jeu d’hiver et la suite de notre cahier spécial sports!