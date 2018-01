[Rumeur] Anthem reporté à 2019 [Rumeur] Anthem reporté à 2019

Anthem pour cette année ? Pas selon les sources de Kotaku proche de la team principale du studio Bioware, qui ont appris au site (de manière forcément anonyme) que le beau « automne 2018 » à la fin du trailer E3 venait apparemment d'Electronic Arts et que les développeurs ont directement jugé cet objectif irréaliste.



Les mêmes sources déclarent que le titre sera dans tous les cas reporté à début 2019 (ce qui sera sûrement annoncé début avril durant la réunion financière de l'éditeur) mais savent pertinemment que Electronic Arts n'acceptera pas une sortie au-delà de mars 2019, donc la toute fin d'année fiscale.



On apprend également que le prochain Dragon Age aurait été rebooté dans son développement en cours de route (c'est donc une rumeur) et aura Mark Darrah en producteur exécutif (ça, c'est officiel).