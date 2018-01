Pour conclure ce que je retiens de positif:

- La meilleure introduction dans un tales of .

- Un système de combat malgré ses défauts qui reste dynamique

- La prise de risque de proposer une héroïne qui change des standards de la série.

- Quelques idées prometteuses, mais malheureusement complètement sous-exploitées.

- Une équipe de sociopathe ce qui permet d’avoir des scènes qui sort parfois de l’ordinaire.



Dans les points négatifs :

- Les compositions de Sakuraba qui rend l’aventure encore plus monotone et lourde

- Du plagiat flagrant d’idée, mais sans aucune finesse dans le traitement.

- L’ajout de personnages ''léger '' afin d’éviter de choquer la fan base.

- Un level design paresseux et répétitif.

- Le scénario qui s’écroule dès les sept premières heures de jeux .

- Une durée de vie gonflée artificiellement par des aller-retour et des segments ''scénaristique’’ complètement inutile.

- Le recyclage honteux de plusieurs assets/donjons/zones issu de Zestiria.

- Un système de craft qui favorise le farm .

- Peu de sous-quêtes dignes de ce nom.

- Techniquement indigne pour un jeu 2017.

- L’absence de Go Shiina pour les compositions .

- Une absence de synergie entre les membres de l’équipe.

- Un humour lourdingue et décalé avec le ton initial du jeu.

- Les personnages sont globalement débalancés durant les combats

Ma note globale 4.9/10



Après quelques épisodes en demi-teinte qui variait entre sympathique, mais pas transcendants(Xillia 1 , Graces) à relativement moyen( Heart , Xillia 2 et l’infâme Zestiria) la saga "Tales of" n’avait plus tellement de marge de manœuvre afin de convaincre les joueurs que la série n’était pas devenue un simple Mcdonald pour les admirateurs de rpg qui avaient besoin d’une dose d’urgence. La bonne nouvelle c’est que Tales of Berseria corrige certains défaut de Zestiria c’est-à-dire une meilleure caméra de combat, un système de capacité bien plus simple malgré l’inspiration pas trop subtile avec Final Fantasy IX et surtout les personnages n’avancent plus comme des limaces sur la carte. Un autre point positif , l’héroïne qui est en fait une démone cannibale vengeresse tirée tout droit de Digital Devil Saga semble déjà plus intéressante que Sorey le berger qui guérit la race humaine grâce au pouvoir de l’amour . Par conséquent , les deux premières heures de jeux sont grandement inspirées d’œuvre culte comme Fate Zero étant donné que la scène du village durant l’introduction du jeu c’est limite un plagiat et l’antagoniste est clairement un ersatz shonen de Kiritsugu Emiya . Berseria puise également de forte inspiration dans Digital Devil Saga avec plus précisément le concept du démon cannibale qui mange ses semblables pour gagner de la puissance dans le but ultime de défier l’ordre établi. Finalement, l’inspiration la plus omniprésente reste celle du Comte de Monte-Cristo avec une prison sur une île qui est littéralement le château d’If. Par ailleurs, le protagoniste d’apparence amorale et sociopathe qui n’hésite pas à engager des bandits pour faire son sale boulot , le désir de vengeance en lien avec une trahison commise à son endroit et le méchant qui obtient la gloire , l’admiration et la richesse pendant l’incarcération du protagoniste sont tous des points centraux de l’œuvre d’Alexandre Dumas. Bref, vous l’aurez compris , Berseria tente de proposer un univers sombre et mature où cette fois les démons sont au premier plan . En outre, malgré des inspirations pas trop subtiles , Berseria propose sans spoiler l’évènement précis probablement la meilleure introduction pour un tales of. Malheureusement en cours de route il semble que les scénaristes soient tombés dans une cuve de sake, et les invraisemblances commencent à s'empiler jusqu'à atteindre des sommets himalayens.Par conséquent, la série tombe rapidement dans ses travers en proposant une série de mascottes , des personnages unidimensionnels , une moralité douteuse , un demon berserker qui se révèle finalement être l’idiot du village durant pratiquement toute l’aventure, un enfant/esprit pur qui va guérir graduellement le cœur de l’héroïne et une sorcière au chara design assez douteux qui possède littéralement une kalachnikov vocale pour sortir des vannes pourries ce qui a pour effet de contrer toute tentative de rendre les dialogues et le scénario un minimum mature. Donc , au programme on avance dans l'histoire en devenant plus fort pour marraver des monstres sans background qui deviennent plus forts, en poutrant des mobs insignifiantes entre deux gros vilains.Le tout entrecoupé de discours mille fois rabâchés sur les vertus du courage, de l'abnégation et de la camaraderie sous fond d'humour de cour de maternelle. Mauvaise nouvelle également pour l’antagoniste qui contrairement à sa source d’inspiration de base(Kiritsugu Emiya) n'est plus un homme qui tente de racheter son passé, mais devient un connard qui se sent investi d'une mission de sauveur comme tout crétin affligé d'un complexe messianique, l'abaissant du coup au rang de n'importe quel "méchant/héros" de shonen bas de gamme. Du coup, des personnages qui auraient pu devenir consistants se retrouvent à disputer un final ridicule, digne du pire shonen bas de gamme tout en étant totalement déconnecté des thématiques proposées au début de l’aventure.Par conséquent, lorsque ce titre s’éloigne de ses sources d’inspirations(ce qui arrive après 3-4 heures de jeu maximum), tous les défauts des Tales of reviennent plus fort que jamais. Le scénario se résume pour la majorité de l’aventure à faire simplement des quêtes fedex ainsi que des allers et retours lourdingues dans l'objectif d’obtenir un objet précis ou discuter avec un npc . Par ailleurs, malgré une durée de vie d’environ 45h , le scénario et les motivations des personnages n’évoluent pas d’un iota au cours de l’aventure et ce même après les fameuses révélations finales dont le joueur voit venir à des kilomètres dès le début du jeu. La narration et le rythme de l’aventure sont complètement désastreux à un tel point que j’ai failli abandonner le jeu a plusieurs reprises. Donc, pour gonfler la durée de vie dont le scénario pourrait tenir facilement sur 10h maximum, le jeu propose des donjons/zones(souvent issu littéralement de Zestiria) très basique et linéaire puisque constitué de petit couloir étroit, mais qui nécessite ultimement de nombreux allers et retours pour compléter des puzzles dignes d’un enfant de 6 ans. Mention spéciale pour le donjon final qui est constitué principalement d’une série de téléporteurs et de zones identiques dont le joueur va devoir parcourir pendant plus d’une heure(car en plus les couloirs sont truffés d’ennemies !) pour finalement terminer son calvaire face à un antagoniste qui semble aussi épuisé d’attendre la fin que le joueur ce qui est assez révélateur et amusant.Un autre point noir du jeu c’est certainement les quêtes annexes de la honte car dans le pire des cas on doit récolter des esprits de chat qui jonchent chaque recoin du monde afin d’ouvrir des coffres qui sont plus ou moins cachés partout dans le monde bref bonjour le farm et les allers et retours encore une fois. On a également droit à des ennemies "Code Rouge" à abattre, mais en réalité ce n’est qu’une fausse chasse aux monstres car tous ces mini-boss sont non seulement affreusement faibles, mais on les croise tous inévitablement dans la quête principale et ce sans même faire le moindre effort. Dans le moins pire des cas, vers la fin du jeu, on a également droit à des quêtes dédiées sans grand intérêt(comme faire du backtracking dans les donjons déjà visités pour trouver des peluches !) pour chaque personnage de notre équipe avec en prime... une couleur alternative pour leur tenue de base bref au secours ! Ah oui j'ai failli oublier l'incontournable donjon ultime qui se débloque après la conclusion du scénario et qui se révèle être en réalité qu’un énième donjon copié-collé avec des assets des donjons déjà parcourut par le joueur .Au niveau de la réalisation c’est un désastre total entre les décors vides, les visages inexpressifs, la mise en scène minimaliste, l’animation parfois digne de la ps2 sans parler des zones ridiculement petites et linéaires . Pour faire face a ce défi , le joueur doit s’armer de patience pour progresser dans ces environnements d’un autre âge.Au sujet du système de combat, Berseria propose la même base que son prédécesseur c’est-à-dire un système BTA du pauvre étant donné que les développeurs ont tout simplement enlevé le concept de TP(technical point) donc le joueur doit se contenter tout simplement de produire des combos répétitifs dépendamment de la résistance/faiblesse des ennemies . Malheureusement, dans cet épisode c’est plus bourrin et débalancé que jamais étant donné qu’il suffit simplement de spammer l’attaque spéciale de Velvet(qui est complètement surpuissante comparativement aux autres persos) pour attaquer pratiquement à l’infini tout en restant quasi invulnérable dans ce mode. De plus, les combats sont tellement bourrins que rapidement la lisibilité devient quasi nulle, mais puisque Velvet est littéralement invincible durant 80% du temps, le joueur est rarement inquiété.Pour conclure sur une note positive , le nécromancien Sakuraba qui est toujours prêt a ressuscité ses anciennes compositions sous une forme diluée s’est finalement surpassé dans sa quête de la médiocrité absolue en proposant uniquement des thèmes sans vie, autoplagier et terriblement banal au point de donner un mal de tête assurer à tout mélomane qui se respecte, mais bon étant donné que Sakuraba représente un peu le Nintendo de la musique, le monsieur possède encore à ce jour une clientèle captive. En définitive, même en composant tout et n’importe, on va toujours tomber sur un admirateur qui va le défendre en affirmant qu’il est toujours au sommet de sa forme.