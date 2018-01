Voilà, petite réflexion aujourd'hui autour de ce tout nouveau magasin "hyper connecté" qu'Amazon est en train de mettre en test en ce moment à Chicago...Si derrière le côté utopique de cette vidéo avec sa petite musique entraînante typique des GAFA on peut y voir un progrès, pour ma part je n'en voit que trop peu voir même un vrai soucis concernant nos libertés individuelles.1- Tout est fait pour simplifier l'acte d'achat, on sait que c'est une des grandes priorités des chercheurs de la Silicone Valley, savoir comment le cerveau du consommateur fonctionne pour le faire acheter toujours plus efficacement. Dans ce cas bien précis, le client a accès à tout rapidement et intuitivement exactement comme si il se servait dans son frigo.Faire les courses devient donc rassurant, c'est plus intuitif et libérateur puisque ça nous ramène à notre chez soi plus vite jusqu'à notre manière de choisir un article.2 -On supprime tout contact humain et on favorise l'individualisme propre à nos sociétés "modernes". Pour beaucoup de gens, la caisse est devenue trop contraignante, entre l'attente, le fait que nos articles soient passés en revue par quelqu'un d'autre, de devoir être poli et attentionné... C'est un facteur de stress évident. Ici on favorise donc l'isolement le plus élémentaire des individus en offrant au client la possibilité de ne pas avoir à perdre son temps avec qui que ce soi et ni même d'avoir à esquisser le moindre sourire. Le contact humain est devenue une perte de temps et d'argent, on le voit déjà chez certaines enseignes où les caissière ne sont clairement plus là pour parler mais pour faire du rendement et vous faire payer le plus vite possible.3 -Le magasin en lui même est une machine à espionner le consommateur. Amazon a tout simplement créé le meilleur outil pour fliquer notre manière de consommer. Non seulement il y a des caméras partout pour un soucis évident de sécurité, mais en plus les rayons où sont entreposés les produits sont tous dotés de capteurs et il faut que vous montriez patte blanche en entrant dans le magasin avec l'application Amazon connectée à ces mêmes produits.Pas besoin d'aller chercher bien loin quand on voit déjà comment fonctionne certains algorithmes sur internet... Rien qu'en posant votre portable sur la borne à l'entrée d'un Amazon Go, vos données seront bien évidemment transmises sur vos achats depuis plusieurs années et les produits mis à votre disposition seront d'autant plus mis en avant au travers de pubs intrusives directement mise sous vos yeux sur votre smartphone. Réductions, prix cassés, nouveaux parfums, contexte particulier... Tout sera mis en œuvre pour vous convaincre de passer chez Amazon Go. Plein d'enseignes pratique déjà ça en période de soldes en vous envoyant directement des SMS. Ici on va encore plus loin en s'intéressant vraiment aux produits achetés.4 -Le nombre d'emplois détruits par ce genre de magasin me semble bien plus importent que le nombre d'emplois créés. Que ce soit les caissières, les manutentionnaires, les vigiles... Tout sera informatisé. On peut voir ça comme une vraie évolution avec la réduction de la pénibilité au travail mais cela révèle surtout une uniformisation de la société et une dépendance toujours plus importante avec la technologie. Il y aura forcément des choses que des 1 et des 0 ne pourront pas toujours régler comme un simple bug d'application ou un produit qui ne passe pas la borne pour X raison.5 -Le côté pratique... Pour qu'Amazon Go soit viable il faut penser que le client doit avoir un smartphone, que celui-ci ai encore de la batterie lorsqu'il décide de faire des courses, qu'il soit de toute façon connecté et qu'il comprenne un minimum comment ça marche en acceptant de mettre ses données bancaires.Pas dit que ça touche tout le monde...6 -La suppression de la monnaie, le meilleur moyen de nous contrôler et de nous taxer à la source. La carte de crédit est déjà un moyen que les banques ont de nous taxer via des abonnements, des assurances pour notre carte ou en nous imposant certaines règles comme tirer sans excéder un certain plafond, nous taxer si on n'utilise pas les distributeurs propriétaires, nous imposer une somme minimum à retirer... etc.Si dans le futur tout ne passe plus que par le digital, personne sait quelles dérives sont à prévoir pour l'argent que l'on croit posséder alors que ce sont ces grands groupes qui ont plus que jamais la main mise dessus.Bref, bien des points discutables derrière le seul avantage de nous faire patienter moins longtemps à la caisse. Avantage qui pour moi d'ailleurs n'en n'est pas forcément un... Notre système nous impose de toujours allé plus vite et d'être performant nous poussant à oublier la notion même de "respiration" et de simplicité, d'instant présent. Depuis quand le temps joue forcément contre nous et nous oppresse ? Consomme et tais toi, telle est est la doctrine.