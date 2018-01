Mini-Dossier



Pour cette 3ème partie consacrée à la description de l'ensemble du continent Zemuria, je vais vous faire un résumé / rassemblement d'informations concernant ce sujet :



J'ai rassemblé le nécessaire concernant une des grandes organisations ayant une influence et une présence dans toute la saga des Kiseki.



Ayant relu l'article et demandé à quelques personnes de le lire en avant-première, l'ensemble a conclu que les SPOILS MAJEURS ont été évités. Plus qu'à vous de voir si plonger dans cet article vous tente.





Maintenant, vous savez à quoi vous attendre avec ce genre de sujet.



■ Contexte historique ( Date de création ) ■

S. 500

Dark Ages

The Great Collapse

S. 0

Arteria





■ Dans les « Black Records », livres apparus durant l'arc Erebonia retraçant certains événements qui se sont déroulés pendant la période « Dark Ages », il a été dévoilé que l’Église était déjà active bien avant S.500.



D'après la ligne du temps sur le site Kiseki.wikia, vers l'an S. 1 , des émissaires de l'Eglise, d'origine d'Arteria, sont venus soutenir et reconnaître le nouvel ordre établi ( quand la population a élu un membre de la famille Arnor comme empereur )





■ D'après les dires de l'évêque Reval, la cathédrale de Grancel aurait été bâtie vers l'an S. 82 puisqu'on mentionne son 1120ème anniversaire.





Captures d'écran prise dans le jeu Trails in the Sky First Chapter

■ Vénération de la déesse Aidios ■

Aidios





Great Collapse

S. 900





Captures d'écran prise dans le jeu Trails in the Sky The 3rd

■ Hiérarchie de toute l'organisation ■

Tout en haut le Pape



Puis les 3 branches principales :



La Congrégation pour le culte divin ( Congregation for Divine Worship )

La garde Papale ( Papal Guard )

La Congrégation pour les Sacrements ( Congregation for the Sacraments )

■ Congregation for Divine Worship



La Congrégation pour le Culte Divin supervise tous les rituels de l'Église, y compris les écoles de l'église et du dimanche. La congrégation est supervisée par un cardinal.



Au sein de l'église Septian, le culte divin est la faction la plus influente en raison de son visage public.



Exemple : L'archevêque Eralda de la cathédrale de Crossbell, relevant de sa juridiction, a le pouvoir d'interdire aux chevaliers du Gralsritter, de poser pied sur le territoire.

■ Papal Guard



La Garde Papale est chargée de la défense d'Arteria. Les gardes sont équipés de lances de temple. Il n'a jamais été mentionné si la Garde Papale est prévue pour une menace spécifique.

■ Congregation for the Sacraments



La Congrégation pour les Sacrements est une branche responsable de l'investigation et de la récupération des artefacts de l'ancienne civilisation de Zemuria. Elle est supervisée par un cardinal.



Le Gralsritter appartient à cette faction.

■ Gralsritter ■

■ Offrez votre âme à la Déesse et votre corps à Son église.

■ Protègez les sacrements.

■ Jurez fidélité au Saint-Père.

■ Accomplissez vos devoirs avec dignité.

■ Protègez la paix et l'ordre des trois mondes.

■ Les hérétiques doivent être éliminés.

SPOIL

S. 200





Capture d'écran prise dans le jeu Trails in the Sky The 3rd

■ Organisation

■ Dominion :



Il s'agit de 12 chevaliers spéciaux parmi les Gralsritter et ils sont les dirigeants de leurs escadrons. Une manifestation d'un stigmate ( Stigma ) est nécessaire pour être promu au rang de Dominion.



Certains Dominions sont capables de détecter un porteur futur d'un Stigma.

■ Knight :



Chevalier: une classe promue parmi les Gralsritter de l'Église Septian. En plus de récupérer des artefacts, ils sont également chargés de soutenir le Dominion auquel ils ont été affectés.

■ Squire :



Écuyer: une classe de base parmi les Gralsritter de l'Église Septian.

■ Les missions du Gralsritter

1 ■

Sept-Terrions

la responsabilité de la collecte et du contrôle de ces artefacts





■ Primal Ground

Généralement, les artefacts récupérés finissent dans des Chambres souterraines appelées Primal Grounds . Sa fonction principale est d'atténuer le pouvoir de l'artefact et le garder sous surveillance.



Les Chambres dispersées à travers tout le continent Zemuria sont modélisées suivant l'original situé à Arteria







Capture d'écran prise dans le jeu Trails in the Sky The 3rd

2 ■

tout hérétique doit être éliminé





Captures d'écran prise dans les jeux Trails in the Sky Second Chapter

■ Compétences

■ Thaumaturgy :



Source : Kiseki.wikia_Thaumaturgy





Il s'agit d'un ensemble spécial de techniques / de guérison transmises dans l’Église, principalement parmi les membres du Gralsritter.



Ce sont principalement des arts / incantations invoqués au travers d'une prière plutôt que via la technologie orbale ( Orbment ). Bien que certains pratiquants disent que cela affecte l'esprit et la pensée, d'autres pratiquants disent qu'il ne peut guérir que les blessures physiques (contrairement à la restauration de l'endurance perdue). Les armes bénies par la thaumaturgie sont capables de vaincre les goules et les vampires.



Le Dominion, est capable d'utiliser la Thaumaturgie de haut niveau.







■ Stigma ( exclusif aux Dominions ) :



La stigmatisation / Stigma est un pouvoir surnaturel qui repousse les limites physiques et magiques de son hôte. L'Église considère le Stigma comme une gravure sur l'âme.



Quand un Dominion utilise son Stigma, ses attaques deviennent plus fortes et ils développent de nouvelles capacités. NOTE : Consommer sa puissance est potentiellement mortelle pour l'hôte.





Conditions requises



Dans toute la série, « il apparait » qu'il faut 2 conditions pour manifester l'éveil du Stigma :



■ Premièrement, l'hôte doit être mentalement surchargé, ce qui prend généralement la forme d'un traumatisme.

■ Deuxièmement, l'hôte doit être à proximité d'un artefact.







Captures d'écran prise dans le jeu Trails in the Sky The 3rd

■ Merkabah

Les Merkabah sont des avions d'opérations spéciales utilisés par le Gralsritter. Ils ont été en service depuis l'an S.1178 .



Chaque dominion possède son propre Merkabah ( donc en tout, il y en a 12 ).



Ils sont modélisées d'après un artefact connu sous le nom de Merkabah Originale (天 の 車). Dans un secret absolu, la Fondation Epstein a proposé à l'Église d'utiliser la Merkabah Originale pour créer les modèles de haute technologie utilisés par les Dominion depuis lors.



L'extérieur de la Merkabah consiste en une armure réfléchissante, ce qui rend son Camouflage Actif particulièrement utile pour les missions furtives.







Captures d'écran prise dans les jeux Trails in the Sky The 3rd et Trails to Azure ( Ao no Kiseki )

Officiellement, cet ordre ecclésiastique a été fondé approximativement vers l'ansuite à la fin de la période SombreAvant l'an S. 500, c'était une période trouble et instable suite au Grand Cataclysme /) : formation constante et l'usurpation des petits pays, perte de culture et de technologie.Son siège principal se trouve à, une ville-Etat située à l'Est de la République de Clavard, dans l'Etat de Leman ( cfr. la carte ci-dessous ). Il est dirigé par un Pape. En plus de sa fortification, il existe une garde papale qui s'assure de protéger la ville.Pourtant, il existe des éléments indiquant que l'ordre ecclésiastique aurait bien existé et été active dans le Passé. En voici 2 exemples., également connu sous le nom de " La Déesse du Ciel ", est l'objet central du culte de l'Église Septian.Généralement associée à la protection et à la bénédiction, l'Église l'a également nommée comme cause possible duqui aurait selon eux servi d'essai pour stimuler l'humanité à développer de nouvelles perspectives sur la vie.Bien qu'elle soit l'objet central du culte, l'Église n'interdit pas la croyance en des divinités autres qu'Aidios. Dans divers endroits, l'Église existe aux côtés des systèmes de croyances indigènes.L'Église a longtemps été une source d'inspiration pour l'Art, et cela a été vrai depuis l'aube de l'ère Septienne. C'est vers l'ancependant, que fut créée la première image connue d'Aidios.Dans la hiérarchie, nous avons :Voici,, un schéma de l'organisation. Ce schéma peut être modifié dans le futur :Les membres du Gralsritter doivent respecter les six principes suivants:D'après les propos d'Ein ( sa biographie sur le sitecontient du), cette sous-branche actuelle de l'église aurait existé 1000 ans auparavant ( vers l'an).Du haut vers le bas, nous avons :Les missions ont toujours comme point en commun les anciennes reliques / artefacts ( dons offertes par la déesse Aidios et datant de l'ancienne civilisation Zemuria ).Principalement, la mission consiste à retrouver et récupérer les artefacts ( qu'ils soient liés de près ou de loin aux). L'Église les a défini comme des «dons prématurés de la Déesse» et, à travers sa Congrégation pour les Sacrements, elle revendiqueSelon leur 6ème principe,. Çà peut aller jusqu'à l'assassinat d'une personne ou le nettoyage d'un culte « satanique » (faisant mauvais usage des artefacts).