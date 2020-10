"Suite à son annonce lors de la conférence de presse de Sony dédiée aux titres attendus sur PlayStation 5, Grand Theft Auto V a conservé le secret sur ce qu'il proposera aux joueurs avec cette nouvelle version.



Aujourd'hui, nous avons la chance d'en apprendre un peu plus par le biais de la fiche du titre disponible sur la nouvelle version du PlayStation Store.



Entrez dans la vie de Michael, Franklin et Trevor, trois criminels aux styles très différents. Ils vont tout risquer dans une série de casses audacieux et dangereux afin d'assurer leur train de vie.

Explorez le monde magnifique de Los Santos et Blaine County dans cette ultime expérience Grand Theft Auto V dotée de nombreuses mises à niveau et améliorations techniques dont pourront profiter les nouveaux comme les anciens joueurs. En plus des distances d'affichage augmentées et d'une résolution supérieure, les joueurs peuvent s'attendre à un éventail d'ajouts et d'améliorations, dont notamment :



De nouveaux véhicules, armes et activités

Plus d'animaux sauvages

Un trafic plus dense

Un nouveau système de feuillage

Des dégâts et des effets météo améliorés, et bien plus encore



Suite à ces nouvelles précisions sur les ajouts proposés pour cette version, pensez-vous craquer à nouveau?