Développeur : 23 juillet 2020Date de sortie : Phobia Game StudioGenre : Metroidvania/horreurPITCH :Une créature tentaculaire s'échappe de son tube de confinement et se met en quête de liberté, tuant et dévorant scientifiques et personnel de sécurité dans "centre" de recherches ou elle était étudié.Le scénario n'est pas vraiment au cœur du jeu, même si le jeu proposera quelques (3) flashback.Le pitch raconte le scénario dans sa globalité.GAMEPLAY :Carrion est un jeu en 2D où l'on contrôle une créature qui se sert des ses tentacules pour se déplacer, s'accrocher ou tuer ses proies en les agrippant avec ses tentaculaires pour les projeter violemment contre les murs ou pour les dévorer afin de reprendre des forces.La créature se déplace librement et avec une grande facilité sur les parois, plafonds etc... à la manière d'un spider-man, se faufiles dans des conduits étroits afin de mieux surprendre ses ennemis.En fois votre proie agrippée, vous pourrez la faire valdinguer dans tous les sens pour la cogner contre tout se qui se trouve sur votre passage, ce qui aura pour effet de déchiqueter les corps dans une sorte d'orgie sanglante.Manger vos proies, vous rendra de l’énergie.Votre créature pourra aussi évoluer en récupérant des parties de son ADN stocké dans d'autres tubes pour analyse.Vous pourrez ainsi acquérir de nouvelles compétences afin de débloquer de nouveaux chemins pour vous rapprocher de la sortie.Vous pourrez ainsi prendre contrôle d'humain, vous rendre invisible, plus résistant ou encore cracher une sorte de toile d'araignée pour immobiliser vos proies.Selon votre niveau de taille, les actions spéciales varient.Ex: en petite taille, vous ne pourrez pas détruire certains obstacles même si vous possédé la capacité pour.Ou en grande taille, vous ne pourrez pas vous rendre invisible, etc...Vous devrez donc, selon la situation, vous délester d'une partie de votre biomasse pour devenir plus petit afin de pouvoir utiliser certaines compétences au détriment de votre "barre de santé".Comme dans tout Metroidvania, vous aurez à faire des va et vient.Le jeu ne propose pas de map, ce qui ne facilite pas le retour vers un lieu précis, mais "heureusement" le jeu étant assez court, on fini par trouver son chemin avec un peu de patience.RÉALISATION :Alors, graphiquement, le jeu est plutôt réussi. Les environnements sont détaillés même si peu nombreux.La créature répond se contrôle très bien lorsqu'elle est de petite taille mais est moins précise lorsqu'on est en taille maximale.Il faut parfois revenir sur soi pour reprendre le chemin voulu mais rien de vraiment grave.Les animations des PNJ sont basiques mais bien animées, la créature elle, rend particulièrement bien lors de ses déplacements avec ses tentacules qui se projettent sur les murs.Le bestiaire est plutôt limité mais ça reste cohérent par rapport au lieu dans lequel on évolue.L'OST est plutôt réussie avec des musiques oppressantes.Framerate = RASEt enfin, la durée de vie qui est d'environ 6~7h pour le 1000G et si le jeu est agréable à joué, je doute de l'intérêt d'un 2ème run vu qu'on peut tout faire dans son premier run.En résumé,Un bon petit jeu en 2D, mélangeant horreur et metroidvania proposant un gameplay rapide et fluide, sans énormément de prise de tête.Son principal défaut étant un manque d'ambition... Surement du à son équipe réduite.Pour ceux qui aiment le genre qui veulent passer un bon moment sur un petit jeu.+ Gameplay simple & fluide+ De la 2D retro réussie+ OST- Contrôles de la créature moins précis quand elle est plus grande- Sans map pour une vue d'ensemble, celle-ci semble n'avoir ni queue ni tête./10