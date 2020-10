Gamergen

En cette année très particulière pour le monde de la culture, les spectateurs doivent prendre leur mal en patience avant de découvrir de nouveaux films. D'après Collider, Warner Bros. Pictures et Legendary ont ainsi pris la décision de reporter la sortie de Dune, jusqu'ici attendu le 23 décembre prochain en salles.Problème, Warner Bros. a récemment reporté la sortie de Wonder Woman 1984 à cette même date, alors pour éviter que les films se fassent de l'ombre à Noël,Oui, il faudra attendre encore un an avant de découvrir le prochain film de Denis Villeneuve en salles... Cependant, c'est une bien mauvaise nouvelle pour The Batman, qui doit normalement arriver en salles lui aussi le 1er octobre prochain, et qui risque fort d'être lui aussi repoussé.