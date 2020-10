J'ai repris aujourd'hui mon aventure dans Genshin Impact, et je suis totalement sous le charme de ce jeu !Très souvent taxé de copie de Zelda, ce Genshin Impact est pourtant différent sur bien des points. Davantage orienté loot, le jeu est très agréable à explorer, avec un système de micro-paiement permettant d'améliorer des armes (via des vœux) qui se veut assez discret pour qui prend son temps d'explorer les contrées avant d'aller dans les donjons !Le gameplay est vraiment fun, le fait de pouvoir jouer en ligne est un vrai plus, le tout en free to play... Franchement, je pense qu'on devrait lui laisser sa chance !Alors certes, le moteur physique est à la ramasse, y'a pas vraiment d'enigme, mais pour veux qui cherchent juste un Hack & Slash avec des graphismes "à la Zelda" et la possibilité de s'amuser pour pas cher, installez le, vous pourriez être surpris ^^ ! J'ai rédigé un avis plus détaillé sur mon blog, j'en ferais peut être un test mais il me faudrait plusieurs dizaines d'heure de jeu pour en écrire en bonne et due forme