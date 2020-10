Après la Xbox Series X, la PS5 va aussi avoir droit au retour expérience de plusieurs influenceurs et spécialistes du monde gaming.

À un peu plus d’un mois de sa sortie, la PS5 a entamé son dernier run avant sa mise en vente sur le marché. Les joueurs seront-ils au rendez-vous? Les promesses énumérées par Sony seront-elles tenues? Autant de questions et plus encore qui trouveront une partie de leurs réponses dans les prochaines heures.



Geoff Keighley, que l’on ne présente plus, a retweeté un message de Alejandroid 1979, avec une citation concernant les premières previews de la PS5. Comme avec la Xbox Series X, quelques privilégiés ont déjà reçu la PS5 chez eux et auront le droit de nous faire un retour d’expérience dès demain.

Après ça, vous devriez disposer de suffisamment d’éléments pour faire votre choix. PS5 Digitale ou avec lecteur optique ? Xbox Series X ou S ? Ces consoles arriveront respectivement les 10 et 19 novembre 2020 chez nous.