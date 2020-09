[center][/center]Hello Gamekyo !Ca va faire 20ans que j'ai pas fais d'article sur ce site, mais disons que cette trouvaille est plutôt sympa et devrait faire plaisir à certains d'entre vous.En effet loin d'être un titre racoleur, il est possible de profiter du Xcloud sur son PC et de façon très simple d'ailleurs :Comme dit plus haut le principe est simple : émuler un téléphone/tablette sous android !1. Telecharger un émulateur android (dans mon cas BlueStacks2. Installer l'émulateur, paramétré son compte Google afin d'accédé au store et télécharger l'application Xbox Game Pass3. Brancher votre manette et c'est partie ! (d'ailleurs pas obligé d'avoir une manette bluetooth, USB ça fait l'affaire aussi)Résultat :[center][/center]Le seul souci que je rencontre actuellement est un problème de latence, mais surement du à mon réseau WIFI qui est un peu capricieux, mais du coup il et possible d'être en filière