Sous ce titre un brin spéculatif, se cache une info dont j'était personnellement complètement passé à côté.



C'était en 2019, pendant l'E3, Bethesda à révélé Orion, son SDK de streaming cloud proprio, selon eux facilement intégrable aux jeux existant, et permettant de les streamer dans les paramètres maximum avec un minimum de bande passante. Plutôt cool pour les petites connexions.



Ils avaient fait une démonstration de Doom tournant en 4k/60fps sur smartphone.



https://www.youtube.com/watch?v=SSWZQC0BVvU



La suite ont la connais, rachat de Zenimax/Bethesda par Microsoft, toussa. Mais en faisant le parallèle entre cette technologie et le fait que le géant de Redmond se focus de plus en plus vers le streaming avec xCloud, est-ce qu'en réalité Orion n'était-il pas au centre, ou en tout cas une part importante, des négociations lors de la transaction ?



Ceux ayant testé xCloud s'accordent à dire que le service tient plutôt bien la route, même si pour l'instant il est encore un peut limité au niveau de la résolution. Mais l'incorporation du SDK Orion au sein des production Microsoft pourrait lui donner un sérieux coup de boost et encore plus creuser l'écart avec la concurrence.