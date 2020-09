Non je deconne encore aucune info, les insultes en commentaires svp hahaha.







Par contre, plus sérieusement avec le rachat de Bethesda, c'est moi ou sur xbox tu auras plus d'exclusivité à la premiére personne et sur Playstation des jeux à la troisiéme personne. Voila c'est juste marrant à souligner.



Moi je pense toujours que malgrés cette achat assez fou, il manque des jeux popcorn action aventure sur Xbox type uncharted ou spiderman.



Un article inutile mais j'avais trop envie sorry hahaha.

ajb