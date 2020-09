Ça fait longtemps que j'ai plus poster, entre le taf, les jeux, les conspi,.... J'avais plus trop le temps.



Je vais revenir sur le showcase ps5, comme tous joueurs j'étais emballer par ce direct, me suis dis, enfin on va voir les jeux de lancement ou de la fenêtre de lancement, les prix,... Pour être finalement déçu du direct.



Les prix sont logique si on regarde ce que fait la concurrence, de ce côté ça m'a pas choquer du tous de voir 500 et 400 boules pour les 2 modèles. Pars contre niveaux jeu, désoler, mais ils sont où ? Je veux dire, c'est bien, il y a des licences qui sont là, des suites, mais.... C'est tous.



Un stand alone et un remaster aux lancement?! Vous me direz il y a les tiers, mais la force un lancement, ce sont les jeux propre et la ben désoler il y a rien à ce mettre sous la dent (et aux prix où sont les jeux