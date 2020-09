mon avis vous le connaissez un peu, je suis assez déçu par la direction prise du jeu. je l'enterre pas totalement cependant, mais va falloir de sacré qualités pour compenser ce qu'on a vu hier.le battle system grand public je le cautionne pas ( mais j'attend de voir si y'a des méca autre plus intelligentes et innovante qui viennent enrichir le système avant de définitivement l' enterrer ou non). mais de ce qu'on en voit, on a affaire a un sous devil may cry.Concernant le trailer, en voyant les premières secondes, on a soit tous pensé a une extension de FFXIV ou bien même un truc se passant dans l'univers du XV (avec la scène ou y'a le frère de cor leonis qui dirige des troupes semblable a un kingslaive. avec shiva et titan qui se foutent sur la gueule)le truc qui veut un peu beaucoup dire sur ce que dégage le jeu en terme de personnalité. mais passons mon vrai problème est sur la 3D , car soyons objectif, les artwork et concept art seront surement tous magnifiques. Pourquoi ?parce que monsieur akihiko god yoshida participe a la DA du jeu.ce qui me fait dire je ne comprend pas comment un jeu avec un illustrateur et concept artist de renom qui pond des artwork semblable a de la peinture baroque ou de la gravure puisse manquer de charme ..c'est ce genre de rendu en 2020 pour un FF qui coûte de smillions qu'on est censé attendre ? ça rend tellement pas au honneur aux artistes cette direction, je trouve.ça me déçois car artistiquement en 3D ça fais le minimum syndical mais techniquement c'est pas mieux, on dirait le moteur viellot de FFXIV rafistolé. dire que j'imaginais un FF next gen avec un rendu technique a peu près similaire à la séquence d'ouverture de FF3 sur ds sortit il y'a 14 ans.pour rappel, voici l'opening qui met un peu mieux en avant le style de yoshida même si c'est encore un peu trop propre pour parfaitement coller a l'univers de l'auteur.Bon maintenant que j'ai craché ma haine sur les choses que je trouve négative.je dois avouer que ça fais plaisir d'avoir un jeu avec une ambiance a l'ancienne, moins flashy et plus dark fantasy sur certaines aspects.je fais aussi confiance a naoki pour rendre le scénar intéressant si c'est du niveau voir plus bossé que le meilleur des parties scénarisés de FFXIV. j'ai cependant quelques craintes sur la structure du jeu. je serais pas étonné qu'ils nous fassent simplement un FFXVI solo en fait avec une tonne d'annexe et tout le tralala.et on attendra de voir un gameplay et surtout un trailer mieux monté( car la c'était d'un nul ... les enviro montré, les scénettes et même la musiques ..)vous en avez pensé quoi vous ? quelles sont vos attentes ?