Lien ci-dessous.Et dans les grandes lignes, Jeff Grubb comme Imran Kahn ont entendu dire que Microsoft était en train de dépenser un beau paquet de pognon non pas pour une acquisition mais pour quelque chose en rapport avec le Game Pass.Le plus probable concernerait selon eux un AAA, extensions inclus, directement dans le service.Je continue de miser sur un coup de dernière minute pour Cyberpunk ou AC Valhalla pour compenser l'absence de Halo Infinite

Who likes this ?

posted the 09/12/2020 at 02:52 PM by shanks