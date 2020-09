... va donner la possibilité d'inverser les controles de la camera dans la compilation des 35 ans (même si il faut pas rever).Je l'ai vite fait retâter sur emulateur et quelle chianterie de ne pas avoir d'option pour changer ça.Beaucoup de gens n'ont pas de problemes ou s'y font rapidement, mais quelle horreur de tourner la camera a gauche en devant pousser le stick vers la droite et inversement.Je crois qu'il y avait aussi le même probleme dans Mario64, mais a vérifier.Voila c'etait la pensée du jour.

posted the 09/06/2020 at 07:31 PM by guiguif