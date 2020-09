Jeux Video

DualShockers, qui se fait un peu chier comme tout le monde niveau actu cette semaine, s’est amusé à vérifier les trophées de certains jeux principaux de la PS4 et on découvre que TLOU2 est actuellement un record de complétion : 58 % de ceux qui y ont touché l’ont terminé.A titre de comparaison :- TLOU2 : 58 %- FFVII Remake : 53,3 %- God of War : 51,8 %- Spider-Man : 50,7 %- Uncharted Lost Legacy : 50,3 %- Detroit Become Human : 49 %- Ghost of Tsushima : 38,2 %- Horizon Zero Dawn : 34,5 %- Days Gone : 34 %- Death Stranding : 29,3 %- Red Dead Redemption II : 28,6 %Et ouais, on sait que y en a qui sont pas connectés en ligne, les multi-comptes par console, et certains plus vieux que d'autres qui baissent le ratio, mais ça donne en tout cas un ordre d'idées.Et je comprend aussi pourquoi Death Stranding s'est aussi vite retrouvé dans les bacs à occasion