Dans mes ballades sur la twittosphère, j'ai appris que Microsoft s'est associé au géant des télécoms Sud Coréen SK Télécom (et gros promoteur de l'esport) et à Samsung pour le lancement de son service Xcloud/Gamepass en Corée du Sud, et dans les différentes pubs on peut apercevoir Son Heung-min (star de tottenham) et Faker (une légende de l'esport en corée), bon je comprends pas ce qu'ils se disent (en même temps je comprends pas le coréen)...

Vu qu'ils sont connectés en 5G là-bas ça risque de cartonner (surtout si l'on se fie à certains chiffres des tests là bas)