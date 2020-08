https://twitter.com/IdleSloth84/status/1295772437813043202?s=19



Sortie début 2021 pour Batman avec 4 perso jouables (Batman, Batwoman, Robin et Nightwing).

L'antagoniste serait la Cours des Hiboux.

Crossgen



Pour Suicide squad sortie 2021 ou 2022, les boss seraient soit à tuer ou à capturer. Pas de Batman dedans

Red Hood serait un perso en dlc only PlayStation (Décidément)

Le jeu serrait un jeu coop avec des éléments RPG

Only nextgen