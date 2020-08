Je viens de finir Indivisible (dispo partout), un jeu du studio Lab Zero (SkullGirls) melange entre un Metroidvania en plus lineaire et Valkyrie Profile pour son système de combat.- Artisquement vraiment chouette...- Systeme fun...- Exploration agreable avec de la bonne plate-forme- Histoire classique mais sympathique- Persos attachants avec pas mal d'humour- Bonne OST- ... bien que certains artworks/models de perso/pnj soient moins soignés que d'autres- ... mais un peu limité niveau tactique- Ptite redite dans le dernier tierPremiere point fort d'Indivisible sa DA directement inspiré par l'Inde avec un coté "manga" qui donne tout de suite un ptit cachet original au jeu, le tout accompagné par l'OST de Kukita (Secret of Mana) qui signe entierement la BO (bien que je ne comprend pas pourquoi l'excellent "Girl of Destiny" qui etait la musique de combat dans la demo ne soit pas dans le jeu). Le level design est plutot bon avec pas mal d'idée et de phases de plates formes pas toujours si simple (surtout vers la fin).Le dernier gros point fort est bien entendu ses combats s'inspirant de VP. A noter que certains boss vous feront passer du mode combat VP a du combat directement "action" ce qui permet de varier un peu les plaisirs.Après niveau inconvénients certains artworks faisant office de cutscenes ou certains model de PNJ font vraiment dessinés a l'arrache par rapport a d'autres et ça dés le début du jeu.Le systeme de combat est fun, mais se révèle au final assez limité car les persos ne gagnent pas de nouvelles techniques et a part quelques variantes dans la façon d'affronter les ennemis (bouclier a detruire, ennemis volant a ramener au sol, ennemis qui absorbent certaines attaquent ect...) ça manque un peu de tactique et est plus bourrin qu'autre chose.Pour finir petite redite facile dans le dernier tier puisqu'on devra retourner dans toutes les zones deja visités.