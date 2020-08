Final Fantasy XVI ne serait plus si loin que cela. Selon une nouvelle fuite, il semblerait même que le J-RPG tant attendu de l’iconique franchise soit une exclusivité PS5 qui ne devrait pas tarder à être révélée.



Square Enix n’a encore rien annoncé officiellement, mais cette fuite a ravivé la hype des joueurs. Ces derniers attendent la présentation de Final Fantasy XVI depuis la sortie de son prédécesseur en 2016. Le leaker réputé Navtra du forum Resetera dédié aux jeux vidéo a annoncé que Final Fantasy XVI aurait dû être annoncé pendant la conférence de Sony en juin. Il ne sait néanmoins pas à quoi est dû le retard. Quoi qu’il en soit, Final Fantasy XVI est « censé être plus proche que ce que la plupart des gens imaginent ». Autre surprise, FF 16 serait bel et bien une exclusivité PS5.



A prendre avec des pincettes donc mais ça appuierais les propos sur l'article de Jenicris qui disait que Sony aurait signé pour de grosse exclu pour la PS5. Cependant, on ignore si exclusivité il ya sera temporaire ou non, affaire à suivre !