La PS3 a été définitivement une période difficile, car il a fallu beaucoup de travail pour corriger le déficit technique et financier causé par l'introduction de ce matériel exceptionnel. C'était un matériel extraordinaire, mais il était également extrêmement difficile d'en tirer le meilleur parti. Les personnes ont réussi et cela a fini par être un succès, mais ce fut une véritable guerre d'usure

posted the 08/04/2020 at 09:01 AM by gantzeur