84% des joueurs britanniques veulent une PS5, et 15 % une XBoxe Serie X[img]https://i.ibb.co/Q8SfJJx/ok-202073010295955-1.jpg">[/img]Plus de la moitié des joueurs du Royaume - Uni veule acheter une console next génération durent les 3 premiers mois de commercialisation.Le reste et traduit par google tradLes joueurs britanniques préfèrent la PlayStation 5 à la Xbox Series X et plus de la moitié d'entre eux ont l'intention d'acquérir une console de nouvelle génération dans les trois premiers mois suivant son lancement. Plus précisément, 84% des joueurs britanniques sont plus enthousiasmés par la machine Sony, tandis que 15% disent qu'ils attendent plus de la console Microsoft. Les données proviennent d'une enquête en ligne réalisée entre le 25 juin et le 2 juillet par l'agence Experiencie12 pour le média MCV.37% des joueurs ont l'intention de s'emparer de l'une des nouvelles consoles «au lancement», 9% au cours du premier mois, 12% les trois premiers mois et enfin 26% attendront pour l'acheter dans les six mois suivant la sortie des nouvelles machines.84% des joueurs britanniques veulent une PS5 et 15% veulent une Xbox Series X Image 2À l'heure actuelle, 59% des joueurs britanniques ont la PlayStation 4 comme plate-forme de jeu préférée, suivie de la Xbox One avec 16% et du PC avec 14%. Nintendo Switch est à la traîne, avec 8%, mais comme ils se souviennent de MCV au Royaume-Uni, il y a eu des problèmes d'approvisionnement qui ont empêché de nombreux joueurs de se procurer un Switch.Cyberpunk 2077 est le jeu le plus attendu au Royaume-UniOn a également demandé aux répondants pourquoi le jeu était le plus attendu. Pour 43% des joueurs, ce titre est Cyberpunk 2077, suivi de loin par Marvel's Avengers, mentionné par 15% des participants au sondage. Ils sont suivis par Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk, Dying Light 2 et Halo Infinite, dans cet ordre.Dans le même sondage, la série télévisée The Last of Us de HBO apparaît comme l'adaptation de jeu vidéo la plus attendue par les répondants (34%), suivie de la deuxième saison de The Witcher (19%) et du film Uncharted avec par Tom Holland (9%).Plus de 3 000 fans de culture populaire ont participé à l'enquête. 80% des répondants avaient entre 18 et 34 ans (48% entre 25 et 34 ans; et 32% entre 18 et 24 ans). 58% étaient des hommes, 38% des femmes, 2% des non-binaires et 1% des transgenres.