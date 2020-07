Le Reveal de la console et l'annonce du prix.L'annonce du retour de Final Fantasy et Kingdom Hearts III.Une pique à Microsoft qui a fait le tour du Web.L'annonce et la sortie de Bloodborne !La première PS Experience pour les 20 ans de Playstation et Street Fighter V révélé pour la PS4 et le PC.Le retour de trois univers qui tenaient du phantasme.La sortie de deux jeux monstrueux en début de génération. The Witcher 3: Wild Hunt et Batman Arkham Knight.La sortie de Rocket League arrivant directement sur le Playstation Plus !Le retour de NiOh plus de 10 ans plus tard au TGS 2015.Une communication jamais vue chez playstation à l'occasion de la sortie de Uncharted 4: A Thief's End.La conférence historique de l'E3 2016. Enchainement d'exclusivités, la VR et RE7, une date pour The Last Guardian, le reveal de God Of War, le reveal de Spider-Man et le "I'm back" de Kojima.L'annonce de The Last Of Us Part II en décembre 2016 lors de la PS Experience.La sortie de Persona 5 et Horizon Zero Dawn qui vont marquer l'industrie malgré l'arrivée de la Switch et Breath Of The Wild.La sortie et un nouveau départ pour God Of War devenant le Game Of The Year 2018.Il y a également des événements plus récents. Si vous avez d'autres moments marquants à proposer dites toujours, je l'ajouterai peut-être à l'article