Le jeu surprise développé par WayForward qui a été présenté dans le Nintendo Treehouse : Live était donc un nouveau jeu Bakugan, franchise sur laquelle le studio a donc travaillé pour la toute première fois. Intitulé Bakugan : Champons of Vestroia, il s'agira donc d'un action RPG exclusif à la Switch et sortira le 4 novembre prochain en Europe (le 3 novembre aux États-Unis) via Warner Bros. Interactive Entertainment.Il est d'ailleurs très heureux d'avoir assisté à l'annonce du nouveau jeu.

posted the 07/11/2020 at 07:34 AM by nicolasgourry