Disney et Lucasfilm vont-ils faire machine arrière avec leur nouvelle trilogie ? Une récente rumeur laisse entendre que Le Réveil de la Force, Les Derniers Jedi et l'Ascension de Skywalker pourraient sortir du canon officiel et devenir des histoires légendes. On a du mal à y croire mais voici ce que dit la rumeur.



La nouvelle trilogie dans un monde parallèle ?



En 2012, quand Disney a racheté Lucasfilm, les fans de Star Wars étaient en transe à l'idée d'avoir une nouvelle trilogie Star Wars au cinéma. 8 ans après et la sortie des trois films, le moral est aujourd'hui en berne. Disney n'a pas su répondre aux attentes des fans qui ont été très nombreux a être déçus par cette nouvelle trilogie.



L'idée serait de dire que Le Réveil de la Force, Les Derniers Jedi et l'Ascension de Skywalker se déroulent dans une dimension parallèle, tous les évènements ne seraient alors plus canon. Comment expliquer la présence de cette dimension parallèle ? La parade est toute simple. Dans l'épisode 11 de la saison 4 de Star Wars Rebels nommé "À la croisée des mondes", le concept de Veil of The Force a été introduit.



C'est une dimension mystique de la Force qui connecte tout le temps et l'espace. Doomcock explique que Disney et Lucasfilm souhaitent utiliser ce concept pour isoler les nouveaux films.



Toujours selon Doomcock, pour justifier ce reboot, Disney souhaiterait utiliser la salle des miroirs de Palpatine. Celle-ci se trouve dans l'Etoile de la Mort et les miroirs sont reliés au Veil of The Force. Cela pourrait expliquer la résurrection saugrenue de l'Empereur Palpatine dans l'Ascension de Skywalker.



Pour le moment tout cela est à prendre avec des pincettes et reste au stade de la rumeur. On a quand même du mal à croire que Disney souhaite faire une croix sur sa nouvelle trilogie alors que certains nouveaux projets y sont directement attachés, Notamment The Mandalorian.

Et vlà la tonne de fric dépensait pour rien au final si c'est pour tout annulé.



Moi, perso je suis absolument pas convaincu par ce qu'est devenu Star Wars, très déçu de l'orientation prise par la saga. Donc qu'ils annulent ces trois films, osef total pour ma part.