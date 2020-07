Le nouveau Metroidvania crée par un studio Chinois de SONY redonne de ses nouvelles avec un story trailer. Pas de date de sortie malheureusement. On dirais Zoopotie version Tarentino... Ou si le Lapin du doomslayer partais a l'aventure tout seul...

Like

Who likes this ?

posted the 07/02/2020 at 04:28 PM by tizoc