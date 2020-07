Bonjour, y'en a t-il ici qui s'y connaisse en réparation de console retro? Je cherche un kit pour pouvoir ouvrir des consoles nes, snes et saturn. Il y en a tout un tas sur le web, difficile de s'y retrouver.... Avec si possible une brosse métallique (pour nettoyer l'oxydation).J'effacerai dès que j'aurai ma réponse.Merci à ceux qui pourront m'aiderBonne soiréeps: Si possible sur amazon.