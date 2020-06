Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Comparatif technique de The Last Of Us Part II par NX gamer et Digital Foundry :







Résumé Comparatif technique depar











■L'éclairage a été réduit par rapport à la démo E3 2018.■Diminution de l'intensité des god rays.■Présence de deux grenouilles durant le passage en forêt dans la démo E3 contre une seule dans le jeu final.■Le brouillard (FOG) et la lumière volumétrique ont été réduits.■Ajout de lumière intérieure (exemple du garage à 04:17).■La densité du feuillage et la distance d'affichage sont plus élevées dans le jeu final.■Que ça soit pour la démo ou le jeu final, les assets du jeu sont les mêmes.■La clarté spéculaire a été réduite (passage de la voiture à 05 :54).■Quelques changements artistiques.■Quelques différences au niveau de la colorimétrie.■Absence de l'illumination globale dans la démo E3 2018 (les vitres de la voiture à 06:15).■La lumière émise par le feu a été réduite de manière significative (exemple à 06:40).■La qualité (Détails / Géométrie / Shaders) des modèles des ennemis : Démo > Jeu final.■Perte dans la qualité de certaines animations (récupération de la flèche à 09:10 plus fluide et naturelle dans la démo).■L'interaction des ennemis avec les décors a disparu.■Réduction de certains effets de post-traitement.■Concernant le jeu dans sa globalité, Naughty Dog a tenu ses promesses malgré les changements.