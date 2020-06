Ce soir, j'étais en train de me documenter sur le buzz autour de Videodrive en regardant une vidéo "behind the scene", et tout à coup, Videodrive m'a ouvert les yeux sur les défauts de Steam, de l'Epic Games Store, du Xbox Game Pass et du Playstation Now !



Cela se passe à 4 minutes 18.







Selon VideoDrive, acheter des jeux en dématérialisé est équivalent à un achat gelé, avec l'impossibilité de revendre vos jeux ! Vous ne pourrez en tirer que des glaçons (et attention, à la Réunion, ça fond très vite les glaçons) ! Votre investissement sera perdu à tout jamais, et en plus, vous participez à faire disparaître des enseignes comme VideoDrive.



Pire encore : Vous ne pourrez pas spéculer sur des jeux, comme par exemples les cartouches de Neo Geo que vous pouvez revendre actuellement plus de 300€ l'unité !



Bref, vous êtes perdants sur tous les domaines. Vous voilà prévenu ! #PS5AllDigital