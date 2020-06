Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique de The Last Of Us Part II par Digital Foundry :



*La vidéo contient de légers spoils.







Résumé Analyse technique depar

■Du 30fps stable sur PS4 en 1080p et PS4 Pro en 1440p.■C'est le jeu Naughty Dog qui offre les environnements les plus vastes.■Vous pouvez explorer le monde du jeu à votre propre rythme, en empruntant des itinéraires alternatifs et en visitant des lieux qui ne sont pas absolument obligatoires pour la progression de l'histoire.■Le rendu des personnages a été amélioré sur tous les plans par rapport à Uncharted The Lost Legacy avec un niveau de détails qualifié de ''presque absurde'' et le résultat final est tout simplement exceptionnel.■La qualité des modèles et des animations c'est peut-être de loin la meilleure que DF ait pu voir jusqu'à présent.■L'univers du jeu impressionne par sa densité et son incroyable souci du détail, les lieux intérieurs sont très réalistes grâce à l'éclairage indirect pré-calculé qui est basé sur un système de combinaison de cartes lumineuses et de matériaux physiques.■En extérieur le jeu est encore plus impressionnant.■Les animations, les interactions avec les objets, les reflets, la physique et les ombres sont d'excellente facture.■Le jeu a un aspect cinématographique grâce à l'utilisation d'effets tels que le flou de mouvement par pixel, le grain, la profondeur de champ (bokeh).■Comme Uncharted 4, les cinématiques sont rendues en temps réel.■Au niveau de l'IA : les réactions et le comportement des ennemis semblent plus naturels et meilleurs qu'ils ne l'étaient dans le premier opus.■Techniquement le jeu est très impressionnant mais reste légèrement en retrait par rapport à la démo E3 2018 précisément au niveau des animations et de l'ombrage (occlusion ambiante).